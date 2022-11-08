陳時中出餐廳門「牽人妻」　街訪民眾好奇1問題：沒注意到？

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日爆料，稱民進黨台北市長候選人陳時中當街牽手、摟肩聯合醫院松德院區副院長李雅玲，其丈夫也在一旁。對此，媒體街訪發現，許多民眾無法接受牽手的行為，也有人好奇「他先生沒有注意到？我對她先生的想法比較有興趣」。

針對徐巧芯指控鹹豬手一事，陳時中表示，此餐會是上個月的事，認為是國民黨台北市長候選人蔣萬安的選情告急，才使用奧步抹黑。此外，李雅玲也有打電話給陳時中的機要秘書道歉，他則透過助理答覆，強調說這是支持跟鼓勵，覺得愧疚大可不必。

政論節目《盧秀芳辣晚報》針對此事對民眾進行街訪，許多女性民眾表示，「有點噁心吧，人家老公在旁邊，又是公開場合，為什麼還要這樣牽人家老婆」、「我不喜歡肢體接觸」、「可是他是長官不敢言？」「他先生沒有注意到？我對她先生的想法比較有興趣」、「女生都不會牽了，幹嘛跟男生牽」。

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）



其他男性民眾表示，「（是我）不會讓他有跟老婆肢體碰觸，有結婚了又跟人家牽手，說不過去吧這個」、「人妻不行呀，人家老公就在旁邊耶」、「她老公不生氣喔，是我應該氣炸，工作可以再找啊，自己的太太要好好保護」，也有人認為感覺對了就來啊，他的想法比較開放。

據悉，照片曝光後，陳時中政策小組召集人管碧玲反擊照片造假，該位置因有階梯，陳時中與李雅玲牽手是大家互相扶持的溫暖鏡頭，痛批徐巧芯抹黑，下跪求饒都不原諒她。

對此，徐巧芯7日晚間在政論節目節目《關鍵時刻》公布47秒影片表示，陳時中與李雅玲從門口走出來的時候，就已經「攔緊緊」了，「走出門的時候，手就已經攬在肩膀上面，非常親密了。」

徐巧芯進一步說明，該飯局時間為10月6日晚間8時，若兩人拍照合影摟肩膀，那是相當合理，但照片當下不是在合照情況下發生，與網路上傳她與馬英九的合照情況完全不同，如果陳時中未來當選台北市長的話，類似的酒局跟飯局一定比現在還要多，「那難道你作為一個市長，這樣子的分際，你告訴我是很OK的嗎？」

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