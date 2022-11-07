屏東家扶舉辦「屏展披金赤鳯」一日營　53位親子玩到「不要回家」

▲屏東家扶中心舉辦屏展『披金赤鳯』親子一日營。（圖／屏東家扶中心提供，下同）



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前幾個月的疫情高峰，讓大家恐慌也悶壞了，屏東家扶中心除關心扶助家庭生活需求外，疫情減緩後，屏展志工伙伴們在打滿三劑疫苗，做好防疫措施下，特地幫家扶扶助成員安排親子出遊機會，增加家庭的親子互動。

屏展志工為教導家庭成員結合科技，運用智慧型手機查詢路線地圖與使用導航系統，一早安排家庭們到萬金教堂停車場報到，志工群中的駿駿小志工擔任防疫小尖兵，幫大家消毒，活動一開始透過手機導航使用，家庭成員從萬金教堂到赤山老厝54號報到打卡，展開一天的活動。活動中安排現代畢卡索(繪畫)、團結大作戰遊戲(小魔鏡、求神問卜、深水炸彈、電流呼拉圏、罐軍之路、魔法棒、萬里長城)，DIY披薩體驗、DIY蔭鳳梨醬……等促進家庭成員親子互動與團隊合作。

活動開場以小魔鏡作為暖身活動：【魔鏡呀魔鏡呀小魔鏡，誰是世上最漂亮最美麗?透過比身段、猜拳定輸贏】。成員可進行三次猜拳，前二拳猜輸者要幫對方按摩、搥背作為處罰、第三拳則要模仿對方動作，成員中內埔的鍾媽媽在前二次討戰中都失利，第三拳猜贏了，立馬劈腿挑戰志工，服務年資超過20年的家瑄志工，因長期練瑜珈，身段柔軟，立馬跟著劈腿回應，二人精彩演出，博得滿堂彩。

畢卡索畫家時段中，成員們依自己所看到的景象畫下『老厝54』。 來自高樹的小靜，滿心期待可以DIY窯烤披薩，與母親一起畫出披薩窯，小靜並將水泥色的窯著上繽紛色彩；喜歡畫畫的姥姥神來一筆跟孫子一起將『老厝54』畫的古色古香。DIY披薩體驗中，成員裡的大人、小孩從揉麵糰，到放下自己愛吃的餡料，個個專心且認真。小一的飛輪迫不及待想吃到親手做的窯烤披薩，不停的在披薩窯爐邊打轉，以免親手做的披薩被誤拿走。

參加屏展『披金赤鳯』親子一日營的53位親子，在家扶社工員與志工們用心設計與帶領下，家庭們玩到「不要~不要~回家」。屏展活動總召之甫志工謝謝家庭的熱情響應，期許夥伴未來設計更有趣的活動讓家庭再次參加。