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2022台東家扶中心認養人與認養童相見歡活動

▲台東家扶中心認養人與認養童相見歡活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東家扶中心認養人與認養童相見歡活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東家扶中心的認養相見歡活動在新冠疫情影響下已停辦2年，終於在1日順利的舉行，有43位認養人在第一時間即報名參加，滿懷著期待到台東來與認養童相見歡，當面關心認養童的生活與學習狀況。

當天活動一開始認養人和認養童各自拿著具有台東特色的景點、美食、伴手禮..等特製拼圖，互相拼湊找到對方。本次活動有5成的認養人都是第一次與認養童見面，但因有「愛」的連結，即便是第一次接觸，也能很快的孰悉彼此，認養人關心認養孩子因疫情及918地震帶來的影響，會場充滿關心、喜悅、溫馨的氛圍。其中認養人江先生85年開始認養，江先生保留所有認養兒童寫給他的信，92年參加台東家扶相見歡活動後，時隔19年，江先生再度到台東參加相見歡活動，看到認養童逐漸長大，備受感動。

▲台東家扶中心認養人與認養童相見歡活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

活動中也透過製作纏繞水苔球過程，將彼此關心陪伴、熱情滋養的心意纏繞在水苔球中，期待未來看到此作品時，便會想到有認養人美好的滋養成長與彼此間的共同回憶和關懷；在刮畫創作中，認養人與認養童畫下對彼此的祝福，讓認養人也感受到認養童溫暖的回饋；也在遊戲體驗過程，每個人寫下對彼此、家庭與社會的祝福，接續將卡片串成一個大圓，大家一起牽手穿過帶有「祝福」的圓圈，期許所有人都能平安、幸福、健康。

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