屏東家扶中心舉辦「寄養寶寶運動會」　現場可愛度爆錶

▲屏東家扶中心舉辦「寄養寶寶運動會」。（圖／屏東家扶中心提供，下同）

地方中心／綜合報導

屏東家扶中心於潮州服務處辦理寄養寶寶運動會，共有21戶寄養家庭28名兩歲至未滿七歲的小小寄養童參加運動會，運動會項目有尿布搬搬樂、跳跳馬比賽、球球你快跑、平衡木比賽、親子障礙賽等，小小身材卻活動量十足，滿滿的笑聲，場面熱鬧有趣，屏東家扶邀請潮州服務處扶幼副主委許政輝頒發冠軍得主。

寄養社工督導黃淑玲表示，屏東家扶目前共安置76名寄養童，2歲至未滿6歲有28名，其中有57.14%寄養童為發展遲緩、智能障礙、過動症、患有亞斯伯格症、自閉症等。透過寶寶運動會進行親子運動，適度刺激幼兒的感官與肢體運動，促進孩子大腦進展，藉由動動身體也動動腦袋，訓練幼兒手眼協調能力、增進語言表達能力和鍛鍊大小肌肉正常發展。

阿正(化名)四歲，領有中度智能障礙手冊，亦為自閉症兒童，剛安置時被評鑑為各項發展均為重度障礙，在屏東縣政府整合資源幫助阿正獲得不同的早療訓練，加上寄養家庭每天依照早療老師要求，陪伴阿正訓練，阿正從領重度手冊轉為中度。阿正在寄養媽媽的陪伴下一起完成了最難的走平衡木，阿正雖然走得最慢，但沒有半途哭鬧不走，很有運動家的精神。

跳跳馬是寄養寶寶最喜歡的比賽，也是笑聲最多的，有寶寶很高興地一直在原地一直跳著馬馬，寄養爸媽有拿著零食在寶寶誘導，寶寶才願意前進；也有寶寶很會跳馬馬，繞著場地直奔，完全不管賽道，寶寶們的「我行我素」實在可愛爆錶。推球球比賽要親子齊心齊力，寄養爸媽鼓勵著寶寶們一起完成，親子間情感流露很溫馨。

屏東家扶主任傅敏峯表示，這些寄養寶寶剛安置時，因為原生父母照顧不當，致寶寶們在身心都受到傷害，需要靠縣政府、家扶及寄養家庭一起幫助寶寶慢慢進步及療癒，讓寶寶回到正常的成長曲線上。傅敏峯主任說，仍然有小小孩需要寄養安置，但是寄養父母年齡已偏長，傅敏峯邀請有愛的家庭一起加入寄養家庭行列，幫助因受虐而需要暫時離開原生家庭的孩子。有意願的家庭請電屏東家扶中心寄養組08-737123。

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