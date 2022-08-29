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BPW台灣國際職業婦女協會　助學300位國小童歡慶祖父母節

▲▼BPW台灣國際職業婦女協會 助學300位國小童歡慶祖父母節。（圖／屏東家扶中心提供）

▲BPW台灣國際職業婦女協會 助學300位國小童歡慶祖父母節。（圖／屏東家扶中心提供，下同）

地方中心／綜合報導

台灣國際職業婦女協會(BPW Taiwan)屏東分會今天於屏東家扶潮州服務處舉辦「BPW 疫起助兒童向前走」捐贈暨「關愛祖父母」活動，由屏東分會羅心愉會長代表捐贈20萬元勉勵金以及贈送純棉天絲涼被關懷弱勢家庭的祖父母，感動了從台北特地南下屏東參加活動的何淑子總會長，讓BPW總會秘書團隊現場再加碼捐贈10萬元勉勵金以及贈送一盒蜂蜜蛋糕也慰勞辛苦的阿公阿嬤、祝賀阿公阿嬤祖父母節快樂，讓現場與會的家扶兒童、阿公阿嬤開心不已。

▲▼BPW台灣國際職業婦女協會 助學300位國小童歡慶祖父母節。（圖／屏東家扶中心提供）

台灣國際職業婦女協會屏東分會羅心愉會長表示，該協會的宗旨除了培訓女力，推廣性別平等，此次選定屏東家扶300名國小學童做為受贈對象、每名頒發1000元勉勵金，讓明天即將開學的家扶兒童，可以採買文具、繳交學校社團費用…等，在開學前夕，讓這股暖流著實為弱勢家庭緩解生活與學雜費的開銷，以實際行動鼓勵弱勢家庭學童奮力向學。

▲▼BPW台灣國際職業婦女協會 助學300位國小童歡慶祖父母節。（圖／屏東家扶中心提供）

目前許多弱勢家庭都是隔代教養，BPW屏東分會透過八月最後一週算是阿公阿嬤第二個生日之際，舉辦祖父母節活動，特別精心設計了四個活動(奉茶、放鬆紓壓、愛的抱抱、慶生)，本次邀請家扶30組祖孫，希望透過活動讓孫子們小手牽大手、帶著阿公阿嬤增加祖孫間的情感共享天倫之樂，現在許多長輩很少有孩子為他們慶生，現場也一起幫長輩們慶生、也一同歡慶「BPW世界總會」今年92歲生日，現場氣氛溫馨又熱鬧。活動過程中，許多阿公阿嬤表示，透過本次活動感受到孫子對自己的愛，更從活動中發現孫子已經默默長大了，有阿公阿嬤因是第一次被孫子奉茶、第一次和孫子擁抱而留下感動的眼淚。

▲▼BPW台灣國際職業婦女協會 助學300位國小童歡慶祖父母節。（圖／屏東家扶中心提供）

屏東家扶潮州分區扶幼委員會洪碧娥主委表示，非常感謝台灣國際職業婦女協會總會秘書團隊及屏東分會，對家扶受助家庭的關心與幫助，在這開學前夕，提供獎學金能夠讓這些孩子在開學前夕，購買開學用品(書包、文具、教科書…等)，減輕許多弱勢家庭不少經濟負擔。

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