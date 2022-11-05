屏東家扶舉辦「親愛一家人」一日遊活動　26戶73親子同遊台南新化

▲屏東家扶中心舉辦「親愛一家人-台南一日遊」 。（圖／屏東家扶提供，下同）



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屏東家扶特別選在秋高氣爽季節，辦理「親愛一家人-台南一日遊」活動，帶著26戶73名親子共同出遊到台南新化，途中到訪了樹谷園區、瓜瓜園及新化老街。其中以樹谷園區內電光磁的互動式體驗最受好評，大人、小孩都驚呼連連、玩得不亦樂乎。

屏東家扶兒童保護服務中，這兩年特別重視家中有0~6孩子的家庭疏忽問題。這次活動，共有12名孩子未滿6歲，帶小小孩出遊家人總是特別辛苦。阿志、小軒、琳琳三人自小接受家扶的幫助，現在已是國中少年，尤其是阿志、小軒過去好動，出來玩常需要兩、三個人特別關照，現今已是貼心的大孩子，旅程中3人都很主動挺身擔任活動的小志工，自發照顧這些小小孩們，陪他們玩溜滑梯、玩遊戲，是孩子們今天最喜歡的人氣哥哥、人氣姊姊。

旅程結束，社工問他們怎麼會想要自動去照顧小小朋友呢?小軒說以前都是被別人照顧，現在長大了也想要去照顧別人。阿志則覺得跟孩子們玩很開心。琳琳笑著說經驗了一整天照顧小孩，終於能體會媽媽的辛苦了。琳琳今天是自己第一次主動幫忙別人，也期許自己未來也能繼續幫助他人，把這份愛傳下去。

屏東家扶社工劉思彤表示為提升兒保家庭的親職功能及促進親子關係，除了積極輔導家庭外，社工們很看重正向親子活動對催化家庭關係的意義。帶家庭團體出遊工作是繁雜的，但能看到家長在歡樂中展現愛的功能，讓孩子多一些被家人疼愛的經驗，一切辛苦就值得了。在此家扶也邀請社會大眾，一起關懷身邊兒少安全問題，為保護兒童一起盡一份心力。