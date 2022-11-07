「18：46立冬」下班去吃補　命理師警告「這4生肖」留意健康

▲今天節氣來到立冬，台灣人立冬習慣吃補過冬，但命理師提醒虎、蛇、猴、豬要留意身體健康。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

今天下班18點46分，節氣就來到「立冬」，台灣人習俗立冬要吃補，連薑母鴨店都提早下午2點就開門營業。不過命理師提醒，2022年「立冬」這半個月，健康要注意的生肖是屬虎、蛇、猴、豬，切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損而引發各種疾病。

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▲薑母鴨店提早在下午兩點就開始營業，就出現不少消費者外帶打包回家吃補。（圖／民眾提供）



命理師楊登嵙指出，「冬」有「終」或是「凍」的意思，「立冬」節氣的到來，代表著冬天已經來臨。草木凋零，蟄蟲伏藏，萬物活動趨向休止，陽氣潛藏，陰氣盛極，以冬眠狀態，養精蓄銳，為來春生機勃發作準備

楊登嵙表示，「立冬」這一天，有所謂的「補冬」，因為古人認為冬季天氣寒冷，需要補充營養，冬季進行食補，是為抵禦冬天的嚴寒，補充元氣，在冬季應少食生冷食物，也不宜過量的進補，可以吃些牛、羊肉，但同時也要多吃新鮮蔬菜，吃一些富含維生素和易於消化的食物。有句諺語「立冬補冬，補嘴空」就是最好的比喻。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。

此外，天氣寒冷，五行喜火調候，可以多穿紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系衣服，穿著顏色鮮艷、亮麗、活潑且鬆軟衣物，讓自己心情也亮起來，開心起來，神采飛揚，好運氣就跟著來。