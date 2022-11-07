今「立冬」清晨17.7℃　強冷空氣南下時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（7日）是24節氣的「立冬」，中央氣象局觀測，今晨最低溫出現在花蓮縣壽豐的17.7度。天氣風險公司總經理彭啟明表示，11月底有較強冷空南下機會 。

氣象局表示，今天台灣附近東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫有稍回升的趨勢，清晨各地仍有涼意，各地低溫約19至21度，預測白天高溫台北市、宜蘭及基隆北海岸23、24度，彰化以北及花東25至27度，雲嘉南高屏28至30度，中南部日夜溫差較大。

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氣象局指出，降雨方面，迎風面大台北、東半部及北部山區有局部短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區偶有零星飄雨，其他地區為多雲可見陽光的天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周一至周日東北季風減弱，中部以北、東北部及東部氣溫回升；周二水氣仍多，大台北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局表示，周三至周日水氣逐漸減少，降雨範圍減小，只剩基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；此外，周二、周三大台北地區亦有零星短暫雨。

彭啟明與天氣風險資深天氣分析師吳聖宇指出，短期預報來說，11月底可能有冷空氣漸強，請大家要注意保暖，並且多吃暖和的食物及熱湯，立冬進補好過冬。

▼11月底有較強冷空南下機會。（圖／資料照／記者李毓康攝）