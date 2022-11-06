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承襲祖父30年種植經驗　女青農勇奪新北平溪山藥冠軍

▲承襲祖父30年種植經驗 女青農奪平溪區山藥冠軍。（圖／新北市農業局提供）

▲女青農闕莉恩（右）承襲祖父闕三（中）30年經驗勇奪平溪區山藥冠軍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

從小就跟著祖父闕三在山藥田裡穿梭的闕莉恩，為照顧年邁的祖父母，2020年大學畢業後便返回平溪，跟著累積30多年山藥種植經驗的祖父，學習山藥田區選擇、開溝整地、灌溉施肥到病蟲害管理等種植原生種山藥的各種訣竅，讓她獲得今年度平溪區山藥品質評鑑冠軍，闕三則獲新北市級山藥評鑑原生種-非穴管栽培組冠軍。

23歲闕莉恩說，祖父可說是我種植山藥最給力的導師，今年的稀少雨量讓山藥種植困難重重，好在特別選擇保水力佳的黏質土壤，作為種植山藥的田區，再加上非穴管的栽培方式，讓山藥深埋土中，使山藥的根系取得深層的地下水，減少異常氣候的衝擊，順利生產出今年奪冠的冠軍山藥。

▲承襲祖父30年種植經驗 女青農奪平溪區山藥冠軍。（圖／新北市農業局提供）

▲平溪區多採用非穴管的方式栽培山藥。

新北市農業局指出，新北山藥為新北健康三寶之一，盛產於雙溪、貢寮、平溪、瑞芳、三芝、石門、淡水、汐止等區，種植面積約46公頃，年產量約600公噸，「立冬」為冬季的第一個節氣，象徵冬天的開始，而漸漸增強的東北季風，此時品嚐滋補養生的山藥正對時，不僅口感特別Ｑ彈綿細，大人小孩都愛吃，其中的黏液質能夠幫助消化。

平溪區農會理事長胡正吉表示，新北山藥以Q彈綿密的「基隆原生種山藥」為主要特色，相傳這品種，都是當年農友親自到深山裡挖掘，並漸漸馴化成目前的山藥品種，而不同於其他新北山藥產區，平溪區多採用非穴管的方式栽培山藥，將山藥零餘子或種苗直接埋入土中，不以塑膠穴管引導，而是任由山藥自由生長，提供原生種山藥最接近起源地的生長環境，生產出外型細長、約略拇指粗、口感紮實Q彈的美味山藥，時常在採收前就被熟客指名搶購，每台斤價格可達500元。

▲承襲祖父30年種植經驗 女青農奪平溪區山藥冠軍。（圖／新北市農業局提供）

▲平溪山藥採用非穴管的方式栽培，因此外型細長。

農業局長李玟表示，除購買生鮮山藥之外，為方便民眾親近山藥，至11月15日前，與福容大飯店合作推出6道新北山藥養生料理，分別於福容大飯店台北一館、淡水漁人碼頭店及福隆店等3間據點販售。購買山藥可至「新北市農會真情食品館」或洽瑞芳地區農會：02-2497-2760、平溪區農會：02-2495-1051、三芝區農會：02-2636-3111。

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