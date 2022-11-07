　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年最後一天「天赦日」　轉運求財就靠今天

「天赦日」向玉皇大帝懺悔，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。（圖／趙世勳攝）

▲「天赦日」向玉皇大帝懺悔，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「天赦日」春天，戊寅日。夏天，甲午日。秋天，戊申日。冬天，甲子日。天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授提醒，2022年11月7日（農曆10月14日），是今年最後的1次「天赦日」。要善加利用「天赦日」向玉皇大帝懺悔，請求玉皇大帝赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。今年生活不如意嗎？想替自己補運，要好好把握這一天！

古書記載：「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）。」可見「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住！

祭拜最佳時間：該日早上5點至下午3點。需準備的供品有：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

延伸閱讀
新人訂婚宴「擺出5738萬現金+1箱黃金」　他嘆：有錢人的門當戶對
尪2年前意外過世…正妹帶1兒1女「再婚小叔」　竟是婆婆一手撮合
12生肖本周運勢排行榜　屬鼠好運降臨、屬豬曖昧桃花盛開

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／台漁船海上冒大火！　大陸漁船救起48名台籍船員
周天成被誤判丟冠！　賽事官方回應了
LIVE／高虹安偕男友律師現身　親上火線反擊
鹹豬手遭諷「偷情指揮中心」　衛福部長動怒反問一句話
快訊／270萬好市多卡掰了！　國泰世華聲明曝光
炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」　被肉搜喊冤：沒欺侮霸凌
裁判認了誤判！周天成被黑掉丟冠　官方還鎖抗議留言
永和炸物店報警抓唐寶寶　警方完整回應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端報告遭疑「疾管署代打」　薛瑞元澄清：僅對單價疫苗綜合分析

身障生大學甄試簡章出爐　考試時間調整「考生注意」

國1汐止南下主線通車「仍紫爆」回堵平面道路　匝道13日6時前通車

前後指揮官捲桃色風波遭諷「偷情指揮中心」　薛瑞元動怒反問一句話

國1汐止南下主線通車！下一步復建邊坡　交長：半年內增設偵測器

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」　被肉搜喊冤：沒欺侮霸凌

抓包男友約「6男1女群戰」　她崩潰求解：已經匯款了

故宮又被爆！文物被「故意切開」事主還升官　院方回應了

公園鞦韆「啪一聲」斷了！　她PO一張照近萬人搖頭：要賠償

今年最後一天「天赦日」　轉運求財就靠今天

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

達人DIY逼真食物造型蠟燭　蠟油化超細顆粒神還原玉米

台版柬埔寨男墜11樓慘死　日月潭尋獲遺體僅剩軀幹

高端報告遭疑「疾管署代打」　薛瑞元澄清：僅對單價疫苗綜合分析

身障生大學甄試簡章出爐　考試時間調整「考生注意」

國1汐止南下主線通車「仍紫爆」回堵平面道路　匝道13日6時前通車

前後指揮官捲桃色風波遭諷「偷情指揮中心」　薛瑞元動怒反問一句話

國1汐止南下主線通車！下一步復建邊坡　交長：半年內增設偵測器

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」　被肉搜喊冤：沒欺侮霸凌

抓包男友約「6男1女群戰」　她崩潰求解：已經匯款了

故宮又被爆！文物被「故意切開」事主還升官　院方回應了

公園鞦韆「啪一聲」斷了！　她PO一張照近萬人搖頭：要賠償

今年最後一天「天赦日」　轉運求財就靠今天

高端報告遭疑「疾管署代打」　薛瑞元澄清：僅對單價疫苗綜合分析

雙11優惠出爐！　iPhone 14降價一成、手機配件買一送一

身障生大學甄試簡章出爐　考試時間調整「考生注意」

整場記者會望著窗外　湯普森：我感覺到了勇士要連勝了

Cherng最新國插週報「無預警遭IG下架」！　無奈被警告再犯就停權

1人失蹤！台漁船「祥慶」號海上起火　大陸漁船救起48名台籍船員

COP27氣候峰會登場　富裕大國恐要賠錢！「損失與損害」賠償列議程

19歲天才歌手車禍亡！緋聞女友心碎文「怎麼祈求都無法實現了」惹鼻酸

新冠患者勃起障礙機率高2.64倍！重症醫揭5原因：多是心理焦慮造成

貴婦網紅Sherry與小王睡竟遭針孔偷拍　元配求償200萬再敗

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

生活熱門新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

永和炸物店遭爆永久停業！住戶：還在接單

愛車遭上！他見脫褲男癡情抖動崩潰

防疫鬆綁！接觸者一律免居隔、3劑令取消　新制一次看

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

今「立冬」清晨17.7℃　強冷空氣南下時間曝

屏東產地買洋蔥　竟全都是進口貨

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

「梨泰院事件我在現場！」他還原當天真實狀況

炸物老闆黑歷史起底！曾掐攤商脖子挨告

好市多驚見「討債蛋糕」　開箱瞬間尷尬了

國1汐止走山！今晨提前全面通車

更多熱門

相關新聞

106隻錦鯉被殺　兇手竟是帶蹼的

106隻錦鯉被殺　兇手竟是帶蹼的

英國一名68歲老翁在花園池塘養育了大量錦鯉，未料在短短5天內，池塘內上百條錦鯉居然「被消失」，導致老翁損失超過7000英鎊，約新台幣25萬元，傷心不已的老翁於是調閱監視器，而他也終於抓到「元凶」，但逮到兇手的老翁卻對「牠」無可奈何。

台版豬仔受害者驚恐憶：醒來就被打

台版豬仔受害者驚恐憶：醒來就被打

高中生像前夫…一查是死了17年兒

高中生像前夫…一查是死了17年兒

她除夕想回娘家：一定要婆家圍爐？

她除夕想回娘家：一定要婆家圍爐？

普丁遭爆罹「帕金森氏症＋胰臟癌」

普丁遭爆罹「帕金森氏症＋胰臟癌」

關鍵字：

周刊王楊登嵙天赦日

讀者迴響

熱門新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

黃牛炒到13.8萬　2原因Jolin粉灌爆

IKEA桌紙糊的！女苦主抱怨遭打臉

女星怒女兒跟許老三交友　小S回應

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

男友睡覺「一手插內褲」專家曝原因

網嘲徐巧芯　曬3舊照：靠超緊

拒絕對方別說「不好意思」

皮在癢　爸單手提灰色大田鼠氣炸

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面