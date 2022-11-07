「鐵路便當節」11／11起登場　EMU3000型陶瓷便當PK開賣！每款599元

▲台鐵舉辦鐵路便當節，國內外超過60款鐵路便當開賣。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵第7屆鐵路便當節11月11日至14日在台北車站開跑，今年以「移動的樂園」為主軸，邀39家業者參展，日本鐵道業者在解封後也來台參展，總計逾60款便當同步開賣；台鐵也在睽違10年再度舉辦鐵路便當PK，由北中南4家鐵路餐廳各推出一日限定款EMU3000型陶瓷便當PK，售價599元。

每年吸引民眾搶購的鐵路便當節11月11日連4天登場，台鐵6家鐵路餐廳推出19款特色便當，其中以「一日限定」EMU3000型陶瓷特色便當最吸睛，結合在地食材與創新料理。

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▲▼台鐵舉辦鐵路便當節，上圖為台北海陸飯糰便當，下圖為七堵海陸油飯便當。（圖／記者李姿慧攝）

包括11月11日銷售的台北海陸飯糰便當、12日開賣的七堵海陸油飯便當、14日銷售的台中鯖食便當，以及13日開賣的高雄心鰻意足便當，4款EMU3000型陶瓷便當每個599元，為台鐵繼2012年台鐵排骨便當PK賽後再度舉辦競賽。

此外，花蓮也推出俗稱「黃皮仔車」特色餐盒，台東餐務室以輕食結合台東在地特色為主題設計的「來趣台東餐盒」。

▲▼台鐵舉辦鐵路便當節，下圖為台中鯖食便當，上圖為高雄心鰻意足便當。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵附業營運中心總經理陳文川表示，鐵路便當節今年邀請39家多元業者參與，是歷屆參與家數最多，包括日本8家鐵道業者，還有國內便當業者，今年更首度邀請地方政府參與，也結合鐵道旅遊業者參加，包括鳴日廚房餐車以及12月10日兩鐵旅遊餐車。

鐵路便當節除台鐵19款便當外，其他國內及國外鐵道業者也將推出多款便當，總計共60款以上，其中國外鐵道便當包含東日本旅客鐵路株式會社首次在台灣亮相之E5系新幹線便當，售價395元。

西武鐵道推出秩父名物味噌豬肉丼，售價250元；日本東武鐵道台北分公司-SL大樹埋藏金便當豪華牛肉版(金)，與日光鱒壽司本舖老字號便當再次聯手合作，推出全新極限量版金色蒸汽火車盒身，售價660元。

▲▼台鐵舉辦鐵路便當節，上圖為JR東日本E5系新幹線便當（左）及E6系(右)，下圖為日本東武鐵道SL大樹埋藏金便當豪華牛肉版（金） 。（圖／記者李姿慧攝）

近鐵電車- SHIMAKAZE便當，重現近鐵的人氣觀光特急「SHIMAKAZE」陶器便當，售價399元；信濃鐵道-觀光列車六文特製燒肉便當，以台灣在地食材與口味推出「鐵路便當節限定版」。

一畑電車株式會社結緣飯糰便當，以觀光列車「結緣電車-島根貓號Ⅱ」外型製作便當盒，售價250元。

▲▼台鐵舉辦鐵路便當節，上圖為一畑電車株式會社結緣飯糰便當，下圖為近鐵電車 SHIMAKAZE 便當。（圖／記者李姿慧攝）