正妹台鐵月台翹臀一陣熱！怒揪背包男伸鹹豬手　一條牛仔褲逆轉

▲男子趕上班的途中，遭女子控告摸臀性騷擾，二審改判。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／新竹報導

一名林姓男子2020年12月14日在台鐵新竹車站月台，遭小花（化名）指控觸摸臀部，他一審被依性騷擾罪判刑2個月。二審法官認為，只有小花的指控，缺乏其他證據，且監視器畫面顯示，不排除在雙方上樓梯時，林男的背包不慎觸及小花臀部，而引起誤會，因此改判林男無罪確定。

判決書指出，林姓男子2020年12月14日上午8時許，搭火車到新竹車站下車，跟在小花的背後，步上月台階梯。小花在上樓梯的過程中，左臀部突然遭人觸摸，他嚇得趕緊轉頭查看，結果看到林男加速爬階梯上天橋往第三月台移動，小花認定林男是色狼，於是設法攔下林男，雙方因此發生爭執，還互相拉扯，她怕力氣不敵林男，離開現場後報警處理。

林男表示，當時人潮眾多，他的背包背在右肩側邊，可能是上樓梯的時候急著往上走，背包有撞到小花，他當時被小花攔下質問，以為是背包不小心碰到小花，為了趕上班，於是向對方道歉，只想趕快離開。小花主張，案發當時，感覺到有人用手摸她左邊的屁股下緣，還感覺到手的溫度，不可能是背包碰觸。

一審法官依性騷擾罪，判處林男有期徒刑2個月。二審法官調查，案發時正值冬天，小花穿著牛仔褲，在行走過程中，不可能在2秒內，感覺到手的溫度，且上樓梯過程中，林男走在小花左後方，不排除上樓梯過程中，其背在右前側的背包先碰觸到甲女左側臀部下緣，再接觸往上到左側臀部中央的可能性。

法官認為，本案除了小花的指控外，沒有其他證據，且從監視器畫面來看，不排除是林男的背包碰到小花，此外，案發當時人潮擁擠，雙方在上樓梯時，在碰觸時間極短暫的情形下，林男的手確實有可能不小心碰到小花，即使如此，也無法認定林男是基於性騷擾意圖而故意為之，因此二審改判林男無罪，全案確定。