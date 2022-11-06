EMU3000特仕車今抵台　最快明年春節營運提供團體專列

▲EMU3000特仕車抵台。（圖／台鐵局提供）



生活中心／台北報導

台鐵局EMU3000新城際列車首編特仕車於今（6）日抵達花蓮港，預計明天卸船完畢，若相關測試順利，可望於明（2023）年春節疏運投入營運，開行花東線及本線團體旅遊列車，並提供申請包租專車。

台鐵局表示，特仕車與一般列車在外觀上最顯著的不同，即特仕車之車身邊條並非先前所見的紅色邊條或綠色邊條，而是由紅、藍、綠、黃等4色混搭之邊條，以呈現日籍設計師眼中的台灣特色即熱情（紅色）、知性（藍色）、靜謐（綠色）與豐饒（黃色）。

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▲EMU3000特仕車外觀塗裝與一般列車不同。（圖／台鐵局提供）



特仕車在車廂內部做了設計調整，將第六車商務車廂調整為全車標準座椅配置，並新增典雅的吧臺（bar counter），另全車採用目前商務車之座椅配色與車內裝潢，讓所有旅客一上車即可感受到特仕車與標準列車不同的美感與別致，增添旅途中之悠閒體驗與舒適性。

▲▼EMU3000特仕車全車採用目前商務車之座椅配色與車內裝潢，第六車新增典雅的吧台。（圖／台鐵局提供）



台鐵局指出，首編特仕車在花蓮港卸船完畢後，將立即迴送至花蓮機務段開始整備與測試，若相關測試順利，預計明年春節疏運投入營運，開行花東線及本線團體旅遊列車，並提供申請包租專車。

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