嚇！新自強號進站一開門「4節車廂還在月台外」　台鐵：檢討疏失

▲台鐵新自強號沒停靠妥當就開門。（影／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

為確保行車安全，台鐵每年固定舉辦「行車保安及站車秩序檢查周」，強化行車安全和檢查，未料卻在保安周期間，今一列472次新自強號停靠台北站時，12節車廂竟有4節還在月台外，列車更一度開門，所幸無人摔下車，有民眾直擊拍下影片。

台鐵目前正在保安周，今卻傳出有一列472次EMU3000型新自強號停靠台北站時，司機員停錯位置，12節車廂只有8節停靠月台，後面4節車廂停在月台外，列車長一度開門，所幸後方車廂無旅客踩空摔下車，前方車廂有旅客下車後直擊錄下影片。

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▲台鐵新自強號停靠台北站傳出4節車輛未進入月台就開車門。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵局表示，今日472次EMU3000型新自強號編組12輛，進台北站時司機員停車位置不當停在8輛車的位置，致最後二節車廂未能在月台範圍內，車長開車門發現後又關車門，待列車移動至12車位置後再重啓車門讓旅客上下。

台鐵局強調，該事件經台北站站長、主任到現場查看，回報沒有旅客受傷。台鐵局已檢討相關人員操作疏失，加強SOP訓練，防範類似情形發生。

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