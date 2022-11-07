金條藏「雞鴨魚肚子」！大陸貪官退休3年後落馬　受賄超3千萬

▲落馬廳官把金條藏雞鴨魚肚子放冰櫃。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「清廉浙江」微信公眾號6日推出警示教育專題系列片《警鐘長鳴》，浙江省衢州市委原副書記、原政法委書記江汛波出現在專題片。專題片透露，江汛波選擇隱匿證據，將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡，再放入冰櫃冷凍起來。

據《澎湃新聞》報導，據專題片介紹，退休3年8個月後，江汛波鋃鐺入獄。經法院審理查明，2000年至2017年，江汛波受賄723萬元人民幣（約新台幣3194萬元）。最終，法院判處其有期徒刑7年6個月。

專題片透露，為逃避組織的查處，江汛波選擇隱匿證據，將收受的消費卡等分門別類包裝好，藏到其居住的別墅門口小竹園地下。將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡，再放入冰櫃冷凍起來，妄圖掩人耳目。

今年4月8日，中央紀委國家監委網站《以案為鑑| 退休三年，難逃鋃鐺入獄》一文也曾披露了江汛波的落馬細節。

文章透露，2012年7月，江汛波帶隊前往一項目工地開展現場督導時，項目所屬企業董事長陳某某當場塞給他的10萬元（人民幣，下同）紅包。此後1年內，陳某某多次請託江汛波幫助其解決項目推進過程中的難題，為感謝江汛波的支持，他又先後4次在江汛波來工地視察時，為其送上5萬元到20萬元不等的好處費，江汛波均予以收受。

文章稱，退休3年多後，江汛波最終選擇主動向組織投案。審查調查期間，江汛波每每念及自己對組織的不忠誠，總說像做小偷被當場抓住一般，無地自容，羞愧難當。