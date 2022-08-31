「反腐悍將」廈門人大常委主任被移送　搞權色交易成虎年落馬第三虎

▲陳家東（左一）在鼓浪嶼出席大陸首個唱片博物館開館儀式。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸中紀委昨（30）日公布，廈門人大常委前主任陳家東嚴重職務違法並涉嫌受賄、貪污、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，對其雙開並移送檢察機關。

▲廈門市人大常委會前主任陳家東。（圖／翻攝中共中央紀委網站）

《極目新聞》報導，陳家東工作41年，曾多次高談反腐。2022年1月卸任後，次月就被查，63歲的他成為虎年第三虎。福建省委曾於2月26日（週六）開會要求汲取教訓，引以為戒。

經中共中央紀委調查，陳家東為謀求個人職務升遷，用公權力為利益集團服務，不認真履行「一把手」管黨治黨職責，嚴重污染政治生態，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，搞勞民傷財的「形象工程」及「政績工程」，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品禮金；在幹部選拔任用中唯親唯私，在組織函詢時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項。

此外，陳家東還利用職權為親屬經營活動謀取利益，搞權色交易；干預和插手建設工程項目；利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物，侵吞國有資產，徇私舞弊、濫用職權，致使國家利益遭受重大損失。

公開資訊顯示，陳家東長期在福建工作，曾任福建省第三批援藏工作隊領隊，寧德市委副書記、市長，福建省林業廳書記、廳長，漳州市委書記等職。直至2017年1月，陳家東任福建省廈門市人大常委會主任，2022年1月卸任，2月被查。

陳家東曾多次在公開會議上明確表示「反腐」的重要性，要求幹部要有堅強的意志和決心反腐，並打造黨內廉潔政風，藉此塑造「清廉」形象。