陸前司法部長傅政華被判死緩　終身監禁不得減刑、假釋

▲陸司法部前部長傅政華。（圖／翻攝央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省長春市中級人民法院22日宣判，中國大陸司法部前部長傅政華因受賄被判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

根據央視新聞報導，傅政華被控受賄及徇私枉法兩罪。法院指出，2005年至2021年，傅政華利用擔任北京市公安局副局長、局長，北京市委常委，公安部副部長，中央政法委員會委員，司法部部長及全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件處理等方面提供幫助，本人直接或者通過其親屬非法收受財物，共計折合人民幣1.17億餘元。

法院提到，2014年至2015年，傅政華在擔任北京市公安局局長期間，對其弟弟付衛華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，不依法處置，致付衛華長期未被追訴。

法院認為，傅政華的行為構成受賄罪和徇私枉法罪，受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑；傅政華徇私枉法，情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，亦應依法懲處，並與其所犯受賄罪併罰。

法院說，鑑於傅政華歸案後如實供述罪行，尚能認罪悔罪，積極退贓，提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。

法院還說，根據傅政華犯罪的事實、情節和對國家、社會造成的嚴重危害，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。