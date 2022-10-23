另類「習家軍」李希任政治局常委　任中紀委第一書記掌「反腐」大權

▲中共新任政治局常委李希。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

中共二十大後人事塵埃落定，新上任的7位政治局常委中有4位新面孔，其中，現任廣東省委書記的李希位列第七，從趙樂際手中接下中央紀委書記的棒子，未來將執掌習近平上任後最重視的「反腐」工作，趙樂際則轉任大陸全國政協主席，統籌各黨政派別及對台事務。

▲李希在遼寧省任職期間，嚴肅對待人大賄選案。（圖／翻攝人民網）

李希在政治生涯中雖然沒有與習近平共事過，仍被列為「習家軍」的一員。「習家軍」的成員中，除「之江新軍」舊部外，還有一股來自其父親習仲勳出生地和習近平下鄉插隊所在地陝西的勢力，包括習近平的同窗王晨、左右手栗戰書都在陝西任職過。

李希的政治生涯起點在甘肅、陝西任職，也曾在2013年任上海市委副書記，不過，隔年就被調往遼寧擔任省委副書記及代省長。遼寧省在李希到任之際，一度經歷人大代表賄選案和GDP增速墊底等一連串政治危機事件。

李希以「救火隊長」的身份，在遼寧主政3年間，對官場進行全面性改革，不僅將冗員汰除，還精簡人事增加效率，也因此受到中央提拔，在十九大後晉升政治局委員，接替胡春華任廣東省委書記一職。

外界分析，李希在二十大後將接手中紀委第一書記一職，執掌大陸全國「反貪腐」的重要任務，延續習近平執政以來對貪腐「零容忍」的重要工作。習近平自2012年成為大陸最高領導人後，「反腐」一直是其核心價值，在他前兩個任期中，「打蒼蠅也打老虎」的方針也讓部分省市或中央的黨政高層因貪腐落馬。

