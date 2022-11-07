求職遭害命！「台版柬埔寨」主嫌是慣犯　吳淡如嘆：關幾年就出來

▲警方6日在南投山區找到「台版柬埔寨案」最後一位受害者的遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

「台版柬埔寨」詐騙集團囚禁61名求職者，其中人被虐死並遭棄屍，主嫌「茶董」陳樺韋更有多次詐欺前科，顯然是慣犯。知名作家吳淡如感嘆治安敗壞，「曾幾何時，在美麗、治安又好的台灣，求職會變成命案被害人」，認為依照過去判例，大概是關幾年又會再放出來，根本無法有效嚇阻。

吳淡如在臉書發文直呼，「台版柬埔寨」詐騙案根本是本年度最嚇人的新聞，讓她知道原來台灣也有像緬甸KK和柬埔寨那種集團，「其實我一直在懷疑，某個我們常用的社群媒體，把那些刷廣告的信用卡取消就沒事了？為什麼為了錢還一直在刊詐騙廣告？詐騙集團為什麼還有錢付？」她認為信用卡很可能就是從這些人身上搶來的，「請大家不要上當」。

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她感嘆，「曾幾何時，在美麗、治安又好的台灣，求職會變成命案被害人」，希望大家看到「沒有經驗也可以高薪」都不要去，因為根本不可能，「任何的事都必須要邏輯說得通啊」，依照過去案例，關幾年就出來了，「這就是這些人的想法吧！」

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