台版柬埔寨3死！遺體被丟日月潭山區　找到已「無頭風乾蠟化」

▲警方6日在南投山區找到「台版柬埔寨案」最後一位死者的遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北警方日前偵破「台版柬埔寨案」，在新北淡水、桃園中壢共救出58人，另查出有3名受害者死亡，被兇嫌分別棄屍在桃園龜山樹林、南投日月潭山區。警方6日中午在南投台21線74.4公里處找到死者遺體及裝屍用的行李箱，遺體被找到時已風乾蠟化，頭顱已經消失，四肢有破碎情況，疑遭到動物啃咬。

警方調查，詐騙集團在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並於臉書PO出求職、小額借款等訊息，等到受騙民眾上門後，立刻扣押其帳戶存簿，並把人關在民宅內限制行動，且時不時毆打或以電擊棒凌虐。

警方在近日淡水、中壢兩地分別救出26名、32名受害者，並查出中壢有57歲林男、45歲黃女被虐死，被棄屍在桃園龜山一處樹林，另有1名38歲黃男疑不堪凌虐，從社區11樓跳下死亡，被棄屍在南投日月潭山區。

專案小組4日在龜山找到林男、黃女遺體後，隨即前往南投日月潭山區，會同當地警消找尋黃男遺體，但遲遲無法尋獲，直到6日借提詐騙案21歲張姓主嫌到場指認，終於在6日上午11時許發現運屍用的行李箱，不過打開後卻未見遺體。

張姓主嫌表示，他當時是先把遺體拋入山谷，接著才隨意棄置行李箱。專案小組因此持續在周邊山谷搜索，並於6日中午12時許找到一具遺體，該遺體已經風乾蠟化，頭顱消失且四肢有破碎情況，疑遭到動物啃咬。

警消在清除樹葉枯枝後，把遺體裝進屍袋運至路面，隨後送往南投地檢署，經相驗後確定死者就是黃男。南投地檢署表示，本案為士林地檢署囑託該署代驗，由投檢檢察官和法醫執行，確實死因等結果出爐後也將移交士檢。

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