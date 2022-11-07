台版柬埔寨「人頭帳戶喊價25萬」　檢：下一步恐摘器官

記者黃翊婷／綜合報導

「台版柬埔寨」詐騙集團囚禁61名求職者，虐死並棄屍3人，引發各界關注。有檢察官表示，現在有網路銀行的人頭帳戶已經喊價至25萬元，這次若不是檢警介入，詐騙集團下一步恐怕就是摘器官了。

▲主嫌拿著現金準備落跑，一開門看到警察嚇到連話都說不清楚。（圖／記者陳雕文翻攝，下同。）

檢警調查，詐騙集團在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並在臉書PO出求職、小額借款等訊息，等到受騙民眾上門後，立刻扣押其帳戶存簿，並把人關在民宅內限制行動，且時不時毆打或以電擊棒凌虐。

檢警近日在淡水、中壢分別救出26名、32名受害者，並查出中壢有57歲林男、45歲黃女被虐死，被棄屍在桃園龜山一處樹林，另外，38歲黃男疑似不堪凌虐，從社區11樓跳下死亡，被棄屍在南投日月潭山區。

▼▲協助棄屍的犯嫌陸續落網。

根據《中時新聞網》報導，有檢察官表示，目前擁有網路銀行的人頭帳戶已經喊價到18萬至25萬，詐騙集團直接「買空賣空」囚禁人頭帳戶的擁有者，等到帳戶被列為警示才放人，如今鬧出人命，甚至讓被害人曝屍荒野，簡直泯滅人性，若不是檢警介入調查，「難道下一步是摘器官嗎？」

專案小組日前已在桃園市龜山區山坡處發現2具遭棄的遺體，並先後查獲4名協助棄屍的嫌犯，另外鎖定共犯蔡姓男子（37歲），持續展開追緝。蔡男自知難逃，6日下午4點多前往桃園警分局埔子派出所投案。

檢警調查，蔡男為詐騙集團邱姓嫌犯的友人，上個月29日凌晨3點多，經由邱嫌聯繫於大園區中正東路集合上車，白天再前往龜山區山坡地協助棄屍。針對此案，檢警目前共逮到23人，14人羈押禁見，2人責付、1人交保。

▼詐騙集團成員將被害人遺體扛到停車場，再塞進汽車裡載往山區丟棄。