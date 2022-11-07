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社會 社會焦點 保障人權

1年百人受害！台版柬埔寨「遍布北中南」　面試「要這2物」拉警報

▲▼主嫌拿現金準備落跑，一開門看到警方嚇壞，話都說不清楚。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲這次虐囚奪命案件主嫌看到警方時，嚇到話都說不清楚。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「台版柬埔寨」詐騙集團囚禁61名求職者，虐死3人的殘忍手段，引起各界譁然，事實上這並非個案，光是近1年內，就有多達上百位受害者，而組織巢穴遍布北中南。值得注意的是，若面試前要求攜帶存摺或提款卡，就該有所警覺了。

桃園中壢區議員參選人林佳瑋在臉書指出，「其實，利用求職詐騙、甚至囚禁的新聞，近年來是層出不窮。查閱新聞，今年已陸續發生多起事件，詐騙集團為了取得人頭帳戶洗錢牟利，不惜以暴力脅迫不知情的民眾！」

2021年11月
►台北某民宿發生求職詐騙與囚禁案，23人遭囚。

2022年2月
►於新北淡海新市鎮發生求職詐騙與囚禁案。

2022年3月
►於新北三重發生求職詐騙與囚禁案，4人遭囚。

2022年6月
►於台北信義區旅館發生求職詐騙與囚禁案，5人遭囚。
►於基隆公寓發生求職詐騙與囚禁案。
►於高雄85大樓發生求職詐騙與囚禁案，9人遭囚。
►於台中發生求職詐騙與囚禁案，3名大學生遭囚。

2022年7月
►於新北金瓜石發生求職詐騙與囚禁案，2人遭囚。

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲詐騙集團囚禁61名求職者，虐死並棄屍3人。（圖／記者陳雕文翻攝）

林佳瑋直言，正常的公司面試根本不需要攜帶存摺或提款卡，「當出現這種不合理的要求，就應警覺這可能是求職詐騙，而且可能涉及洗錢詐欺。若對方堅持要求攜帶或提供，不僅應拒絕前往面試，更該立刻報警，以免成為洗錢共犯，甚至遭到暴力控制。」

另外，她也列出7大注意事項，提醒求職者「在前往一間陌生公司面試時，應該要如何保護自己？」

1.在網路搜尋面試公司的相關資訊。到公司附近時，觀察其建築物外觀、地點。如果地處偏遠、荒僻，請評估自己若是錄取了這份工作，是否會在上班途中有任何的意外風險；若感覺到任何的不對勁，立刻離開現場，寧可不去面試，也不要錄取之後發生憾事。

▲面試。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

2.務必全程錄音。從踏進面試公司大門的第一步，就請開始錄音，這是為了要幫助日後發生爭議的時候，可以留下證據，保護自己。

有些人會認為，公司都有監視器，如果真的發生了不幸的遭遇，會有影像紀錄。但事實上，等到你真的受到了侵犯，往往會發現，這些監視器都是「黑畫面」，不是故障，就是存檔被洗掉。

3.告知親友面試的時間、公司名稱及地點，並盡可能請親友陪同面試。

4.進入面試公司之後，觀察周遭的空間格局、電梯、樓梯、門口的位置，預先在心裡想好離開的路線

5.不要輕易地飲用來路不明的飲料及食物

▲存摺。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

6.有許多公司會以「應徵人才」為由，實際上行「推銷產品」之實。要求先繳保證金、制服費用、訓練費等等，絕對都不是正常公司會有的狀況。

7.在獲得正式的錄取通知之前，切勿將自己的身分證件（正本及影本）交給公司，也不要簽下本票或借據

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