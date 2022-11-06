枋寮警生力軍許哲瑋　交通疏導站10天曬出口罩印記

▲枋寮警分局建興派出所警員許哲瑋臉頰留下明顯口罩痕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

警專畢業的許哲瑋上個月分發到枋寮警分局建興派出所，由於該派出所負責台1線水底寮五岔路口為車流疏導重點，經短短10天的疏導勤務，且歷經短短10天的疏導勤務，在臉上出現口罩曬痕，更讓他留下從警生涯留下深刻印記。

寮警分局為屏東縣內交通工作最繁重單位，轄區台1線係駕駛人開往台東、恆春必經之路，每逢週休六日及連續假期出遊車潮均大量湧現，以台1線水底寮五岔路口為車流疏導重點。



負責五岔路口的建興派出所同仁，除面對平時週間假日出遊車潮，逢年過節車流疏導更是一大挑戰，然而警政交通工作是無法暫停的，身為枋寮警分局的一員，節日不僅無法與親友團聚同樂，更要不畏烈日高溫、風吹日曬地於每個週休假日、連續假期不辭辛勞執行交通疏導勤務，只為車流順暢。

警專39期畢業生許哲瑋於今年10月21日分發到枋寮警分局建興派出所實務訓練，經過約2個禮拜的實習，已充分習得交通疏導指揮要領，面對轄區湧入龐大車流已能即時應變疏處，並經短短10天的疏導勤務，能深深體悟到建興所學長姐執行交通疏導勤務的辛勞，且在臉上留下深印的口罩曬痕。