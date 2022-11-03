　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

司機送貨「車上吃泡麵」脫口罩被罰8千　崩潰哭了：我回家怎交代

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸一名貨車司機日前運貨到寧夏一間工廠，期間獨自在車內吃了一碗泡麵果腹，不料被一名路過的工廠員工看見舉報，他就被業者以「未戴口罩」開罰2000元人民幣（約新台幣8818元），消息在微博引發網友熱烈討論。

▲▼貨車、貨櫃車、大卡車。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲貨車司機在車上吃泡麵，被工廠開罰2000元人民幣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

微博瘋傳的影片可以看見，貨車司機1日下午5時許載運石油焦到寧夏一間工廠，過程中因為排隊等待卸貨等太久了，他肚子餓就在車內吃泡麵果腹，結果就被工廠以「未戴口罩」罰款2000元人民幣。

貨車司機事後打電話到工廠申訴，儘管他不斷訴說罰款不合理，業者仍回答「這是公司的規定」、「你辛苦跟罰款是兩個概念」認為開罰沒問題，眼見多次申訴無果，他在電話中講到哽咽，最後情緒崩潰說「我不過吃個泡麵，你就罰我2000元，你讓我回家怎麼交代」、「天啊，這哪有理啊」。

▲▼送貨坐車上吃泡麵「沒戴口罩罰8800元」　司機崩潰嘶吼：哪有理啊。（圖／翻攝自微博）

▲多數網友認為，工廠並非執法部門，為何有權力對司機開罰。（圖／翻攝自微博）

影片在微博引發網友熱議，有人說「又不是他們公司員工，工廠有什麼權力罰款」、「公司有權對外面人罰錢嗎」、「廠家有什麼資格罰款」、「廠家又不是執法部門，有什麼權利罰款，這個算敲詐了吧，直接報警」。另外有知情網友表示，事件影片在微博瘋傳後，業者已撤銷對司機的罰款。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
經典賽票價3200太貴？　悍創緊急發聲明
快訊／詐騙集團中壢據點「囚禁凌虐32人」　警破門攻堅
旅展優惠搶先看！日本環球門票買1送1　免費抽日本、美國機票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

奶茶妹分娩前家裡大事！丈夫劉強東轉讓持股…外界憂：要引退了嗎

司機送貨「車上吃泡麵」脫口罩被罰8千　崩潰哭了：我回家怎交代

「癌末妻想喝牛奶」大叔進超市買不起　老闆娘決定說一個謊

兩地交流108件書畫　台贛高校書畫聯展邁入第四年

變身大白！17名台醫馳援核酸檢測　福州台商捐贈130萬物資

「黑道老大」當班導江湖味噴發！學生抖：腳底冒汗了…真相曝光

訓練獵犬抓捕小熊貓　盜獵集團「喊價150萬元」

不能無差別無休止封控！　大陸多地強調「精準防控」

鄭州富士康開雙倍薪招募新鐘點工　最高每小時65元人民幣

蘭州3歲童卡封控亡！　調查曝「拖了近2小時」最後衝出去攔車

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

遭垂空中電線驚悚勒頸　女騎士凌空飛起重摔地

孟耿如「舊屋翻新」超美新家送爸媽　90歲奶奶收大禮暖抱：小寶貝～

奶茶妹分娩前家裡大事！丈夫劉強東轉讓持股…外界憂：要引退了嗎

司機送貨「車上吃泡麵」脫口罩被罰8千　崩潰哭了：我回家怎交代

「癌末妻想喝牛奶」大叔進超市買不起　老闆娘決定說一個謊

兩地交流108件書畫　台贛高校書畫聯展邁入第四年

變身大白！17名台醫馳援核酸檢測　福州台商捐贈130萬物資

「黑道老大」當班導江湖味噴發！學生抖：腳底冒汗了…真相曝光

訓練獵犬抓捕小熊貓　盜獵集團「喊價150萬元」

不能無差別無休止封控！　大陸多地強調「精準防控」

鄭州富士康開雙倍薪招募新鐘點工　最高每小時65元人民幣

蘭州3歲童卡封控亡！　調查曝「拖了近2小時」最後衝出去攔車

運動精英獎入圍名單出爐　周天成、楊勇緯等人角逐最佳男運動員

鴻海與沙烏地阿拉伯宣布聯手　成立沙國首電動車品牌CEER

76歲資深女星「牽手小40歲男友」放閃！　情侶裝約會畫面曝光

強化戰場抗壓　入伍生手榴彈實彈投擲直喊緊張

MVP字母哥變送鞋哥？　硬脫伊巴卡贊助鞋逼穿個人簽名戰靴

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！　老婆「分手妹」深夜聲明斷開7年情

消防小隊長腦幹出血陷昏迷　賈永婕捐16萬喊話：他家中還有3孩子

9歲自律柴愛上跑步機　每日走30分鐘網喊慚愧

相關新聞

新口罩通風1小時再用！小心吸入揮發性有機物

新口罩通風1小時再用！小心吸入揮發性有機物

新冠疫情爆發近3年，佩戴口罩已經成為全球人類的日常，然而有研究指出，新口罩剛拆封時，其實含有過量揮發性有機物，使用前應該要通風至少1小時，才可以減少附著在口罩上的揮發性有機物，降低透過呼吸道吸入的危險。而研究也顯示，兒童用口罩與彩繪口罩因為表面顏料，附著在上面的揮發性有機物含量更高。

快訊／北市612號公車自撞！運將無心跳搶救中

快訊／北市612號公車自撞！運將無心跳搶救中

「重量級乘客」撞車門求搭便車

「重量級乘客」撞車門求搭便車

新竹女喝醉搭車　狂介紹貢丸精靈

新竹女喝醉搭車　狂介紹貢丸精靈

男醉倒馬路...貨車司機起盜心偷光他錢

男醉倒馬路...貨車司機起盜心偷光他錢

關鍵字：

口罩司機

讀者迴響

最夯影音

更多
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他
桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面