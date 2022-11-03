司機送貨「車上吃泡麵」脫口罩被罰8千　崩潰哭了：我回家怎交代

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸一名貨車司機日前運貨到寧夏一間工廠，期間獨自在車內吃了一碗泡麵果腹，不料被一名路過的工廠員工看見舉報，他就被業者以「未戴口罩」開罰2000元人民幣（約新台幣8818元），消息在微博引發網友熱烈討論。

▲貨車司機在車上吃泡麵，被工廠開罰2000元人民幣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

微博瘋傳的影片可以看見，貨車司機1日下午5時許載運石油焦到寧夏一間工廠，過程中因為排隊等待卸貨等太久了，他肚子餓就在車內吃泡麵果腹，結果就被工廠以「未戴口罩」罰款2000元人民幣。

貨車司機事後打電話到工廠申訴，儘管他不斷訴說罰款不合理，業者仍回答「這是公司的規定」、「你辛苦跟罰款是兩個概念」認為開罰沒問題，眼見多次申訴無果，他在電話中講到哽咽，最後情緒崩潰說「我不過吃個泡麵，你就罰我2000元，你讓我回家怎麼交代」、「天啊，這哪有理啊」。

▲多數網友認為，工廠並非執法部門，為何有權力對司機開罰。（圖／翻攝自微博）

影片在微博引發網友熱議，有人說「又不是他們公司員工，工廠有什麼權力罰款」、「公司有權對外面人罰錢嗎」、「廠家有什麼資格罰款」、「廠家又不是執法部門，有什麼權利罰款，這個算敲詐了吧，直接報警」。另外有知情網友表示，事件影片在微博瘋傳後，業者已撤銷對司機的罰款。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完