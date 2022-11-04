查選舉不實謠言　「影射貪污+造謠」屏東警方移送5案

▲屏東縣警局刑警大隊查緝選舉假訊息 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



111年地方公職人員選舉已經剩下倒數4週，屏東縣選戰愈趨白熱化，許多候選人支持者為拉攏不同陣營民眾選票，陸續以不實指摘既悖離事實之訊息，散播於各種網路社群，造成許多不知情的民眾信以為真，並加以轉傳，嚴重影響選舉事務之公正性，警方蒐證調查後依違反《選罷法》移送法辦。

屏東縣警察局自中央選舉委員會公告於8月29日起登記參選以來，已接獲5起屏東縣涉嫌違反公職人員選舉罷免法第104條案件，其中包含有人散佈「黨公職人員公開支持非黨籍候選人」等謠言在網路群組中，亦有在選舉文宣中影射對手貪汙之內容，造成民眾以訛傳訛，經警察局受理報案後積極查辦，將陸續移送屏東地檢署偵辦。

縣警察局長劉印宮呼籲，選舉期間為遏止不實假訊息及謠言影響選舉結果，在尊重言論自由前提下，將全力偵辦假訊息案件，並請民眾勿將未經查證之選舉訊息任意轉傳，共同守護民主、自由及法治的選舉環境；另散佈謠言、假訊息將涉犯公職人員選舉罷免法第104條：「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑」。