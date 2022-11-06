談限電卻挨批「擋變電所」　黃珊珊：被高嘉瑜反對後「完全停下來」

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊「偉大市民向前騎」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊5日於辯論會提出限電問題，遭民進黨立委洪申翰批評，全台北市最沒資格批評台北電力問題的就是她。對此，黃珊珊6日反擊，松湖變電所的地方說明會被立委高嘉瑜反對後就停了下來，即使興建也要數年時間，然而台北市限電問題為「現在進行式」，請中央別再迴避問題。

黃珊珊6日從早上7時展開「偉大市民向前騎」騎腳踏車繞行台北市12區行動，並於內湖大港墘公園站接受媒體訪問。針對洪申翰批評她是阻擋松湖變電站的人，最沒資格批評台北電力問題？黃珊珊表示，松湖變電站是台電從不跟居民溝通，而當市議員當然要為民發聲。

黃珊珊指出，台電這10幾年從來沒送件，後來開一次地方說明會，被高嘉瑜一講反對，就完全停了下來；自己當副市長時也請台電與居民溝通，但對方完全不願意，「台電到現在為止，解決不了有關台北市限電問題，只是在說松湖變電所，但就算給你蓋了松湖變電所，也還要等8至9年，臨時變電所蓋了也要3年。」

「我問的是現在進行式，你們要怎麼辦？」黃珊珊痛批，台電答不出來就只會扯松湖變電所，「現在就算送給你（臨時變電所），也還要3年，你這3年要怎麼辦？」請中央不要再迴避對於台北市限電問題，還有這麼多新建案，如果要台北市招商，結果卻沒有電，「請問電都到哪裡去了？」