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炸物店報警抓唐寶寶！他曝「親身經歷」震驚：以為這才是台灣常態

▲▼唐寶寶忘帶40元發抖道歉　炸物店老闆報警嗆「我才不管他什麼症」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲唐寶寶忘帶40元發抖道歉，卻被炸物店老闆大吼。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

新北市一名唐寶寶近日到炸物店消費時忘記帶錢包，被老闆怒吼、打電話報警，引發爭議。事情曝光後不少網友肉搜店家，狂刷1星負評，也有人分享自己的經歷，表示先前到鄉下吃飯，要結帳時才發現錢不夠，所幸店家非常爽快就讓他去領錢，原以為這才是台灣的常態，沒想到如今卻發生這種事。

一名媽媽在臉書發文表示，罹患唐氏症的兒子4日到永和復興路買40元的炸物，結帳時發現忘記帶錢包隨即道歉，沒想到店家卻打電話報警，還怒嗆「我才不管他是什麼症」，嚇得兒子全身發抖、結巴到說不出話。該名唐寶寶事後也在臉書發文，表示之後再也不敢出門買東西，也不要參加任何表演活動。

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此事曝光後在網路上掀起討論，也有人好奇，有沒有人有過忘記帶錢包的類似經驗。一名網友就透露，他先前到一間店內用餐，原以為錢包裡面有千元大鈔，因此點了牛肉麵和小菜，總共花費約220元，結果要結帳才發現，錢包裡面錢不夠，附近可以領錢的便利商店也有一段距離，當下尷尬不已。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分享自己的經驗。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，原本想說要把身分證暫時抵押給老闆，等自己領完錢之後再回來拿，沒想到對方聽到此事，二話不說就讓他去領錢，態度也相當客氣，「我以為這才是台灣的常態」，因此看到炸物攤40元事件，感到相當訝異。但他也猜測，可能是老闆當天心情不好，或是被同個手法整過好幾次等，才會發生這次事件。

唐寶寶被店家怒吼一事曝光後，不少網友肉搜炸物店，還狂刷1星負評，今（6）晨店家Google地圖突改成「永久停業」，老闆也被起底發現是一名直播主，有古董商背景。目前老闆已到警局報警，對PO文者提告妨害名譽。

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