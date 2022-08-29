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屏東家扶舉辦暑期營隊　帶50名國中生戶外登山

▲▼屏東家扶舉辦暑期營隊　帶50名國中生戶外登山。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶舉辦暑期營隊，帶50名國中生戶外登山。（圖／屏東家扶中心提供，下同）

地方中心／綜合報導

開學前夕，屏東家扶中心為了讓縣內受扶助兒少可以走出家門多與人互動、增加休閒娛樂以及自我挑戰，舉辦了兩場次的登山體驗營隊，分別由屏東家扶展愛隊志工、百岳登山林啟文老師帶領50名成員攀爬笠頂山。

▲▼屏東家扶舉辦暑期營隊　帶50名國中生戶外登山。（圖／屏東家扶中心提供）

營隊主要帶領成員進行登山前的認識、急救訓練，除此之外在小隊時間與成員討論新學期新目標，甚至把登山當作是執行目標的困難挑戰，縱使登山路途濕滑且陡峭，過持中有成員抽筋及摔倒，但看見成員相互彼此鼓勵、加油打氣，以登頂作為目標，更有成員提到登山一定不能放棄，成功登頂的那瞬間真的覺得自己很了不起！

▲▼屏東家扶舉辦暑期營隊　帶50名國中生戶外登山。（圖／屏東家扶中心提供）

除了登山之外，藉由闖關體驗的方式進行定向訓練，加入烹飪、生活自理學習，培養成員問題解決能力，在活動內容上更增加性剝削、反霸凌、網路詐騙，與兒童人權四個元素，並於課後透過情境提問，讓成員能夠將兒童保護、法律等相關觀念實際運用於日常生活之中，達到學以致用的效果。

▲▼屏東家扶舉辦暑期營隊　帶50名國中生戶外登山。（圖／屏東家扶中心提供）

社工員林宜姿、許富盛分享：屏東家扶中心在開學前夕辦理兩場次登山自我挑戰營隊活動都希望可以透過活動讓縣內受幫助兒少可以走出家門，進而從活動當中學習到自我保護觀念、登山前的認識、急救訓練，最重要的是讓所有成員都挑戰自己完成登山活動，也教育所有成員們面對挑戰及困難，只要堅持下去不要放棄，就可以一步步完成目標。

▲▼屏東家扶舉辦暑期營隊　帶50名國中生戶外登山。（圖／屏東家扶中心提供）

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