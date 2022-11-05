陳時中不願自評辯論分數　自稱「好學生」盼對手說明棄保立場

▲陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中5日出席電視政見辯論會，提出政策主張，並以「新竹換台北」的棄保政治題劍指國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊。陳時中會後受訪時不願為自己的表現打分數，強調自己已經盡力了，且他自認算是好學生，還說對手應講清楚對「新竹換台北」的立場，憂交換政治恐傷害民主。

陳時中今天下午在競總主委陳建仁、總幹事吳思瑤、政策小組召集人管碧玲陪同下，舉行台北市長辯論會會後記者會。

陳時中會中表示，比賽前他懷抱高度緊張，因為自己是政務官出身，不是民代出身，感謝團隊教自己怎麼面對這些情況，同時他自己在臨場表現方面也力求穩定，團隊更不斷提醒自己，讓自己犯的錯誤比較少，自稱說應該算「好學生」。

至於媒體提問，陳時中對自己的表現打幾分？陳時中說，打分數的事情就留給記者與觀眾，「我已經盡力了謝謝」；原本他希望能夠集中在市政議題上作辯論，他不排斥討論疫情的議題，但是不要謾罵，拋出「新竹換台北」棄保那題是因為希望透過辯論會，讓黃珊珊和蔣萬安都能講清楚立場，當然他自己是反對這樣，因選舉應該選賢與能，交換政治對台灣的民主是一種傷害。

此外，今天有不少親朋好友前往現場當觀眾，其中包括一位施打高端疫苗的女士，陳時中說，今天有些親戚朋友有來，還有一位打高端的女士和他媽媽，另有一半大概都是「國務青」，這是為了宣傳18歲公民權，盼台灣不要在憲政或民主前進方面落後其他國家，越多人參與政治就會越來越好。

陳建仁則稱讚陳時中說，大家可以看到，陳時中是一位有心為台北市民服務的台北市長，表現是超乎預期的好。此外，針對會中交鋒的高端疫苗議題，陳說，高端是世界上很好的疫苗，無法理解為什麼被當作政治口水。