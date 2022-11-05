陳時中打「總統牌」下周3度同台蔡英文　明先當母雞竹苗催票

▲民進黨台北市長候選人陳時中將扮演「母雞」輔選催票。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

唯一一場台北市長電視辯論會落幕，身兼民進黨主席的總統蔡英文5日結束花蓮縣輔選行程後，立即返回台北市趕場，參加候選人陳時中松山慈祐宮廟口開講，這已是近11天以來2人第六度同台，值得注意的是，蔡陳兩人6日上午將在 「2022小英盃慢速壘球錦標賽」開幕儀式上同台外，下周還有3場廟口開講合體行程，全力拉抬陳時中的選情。

蔡英文自10月26日首次參加陳時中廟口開講活動後，這兩周又陸續前往文山區、內湖區、松山區進行廟口開講，陳時中競選總部更規劃，11月7日晚間將前往中山區植福宮，11月9日分別前往信義區興雅福德宮、萬華區楊聖廟，在此之前，兩人會先在周日的 「2022小英盃慢速壘球錦標賽」開幕儀式同框。

值得注意的是，陳時中明天除了參加這場開幕儀式，午後還排定了跨縣市輔選行程，中午將先前往選情同樣相當膠著的新竹市，為黨籍新竹市長候選人沈慧虹站台輔選，參加醫師後援會活動後，再陪同沈車隊掃街；下午轉赴苗栗縣，參加黨籍苗栗縣長候選人徐定楨醫療界後援會成立記者會，以及車隊掃街活動，全力拉抬民進黨候選人氣勢。