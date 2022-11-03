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老人福利大躍進！斗六長輩成立後援會挺張麗善　林聖爵：選賢與能，而非出身

▲▼雲林,斗六,張麗善,林聖爵,老人,福利,2022九合一大選,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選辦公室提供）

▲雲林縣長張麗善和斗六市長林聖爵，一同出席斗六長青後援會成立大會。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

地方中心／綜合報導

斗六市老人團體今（3）日在斗六市老人會館成立張麗善縣長、林聖爵市長聯合後援會，力挺兩位全力照顧長輩的候選人。

張麗善致詞時表示，因為雲林縣財政紀律革新，減債有成，所以已經連續兩年擴大加碼重陽敬老金，讓雲林長輩得到尊嚴與關心，「從65歲以上長者即可領取重陽敬老禮金，我們更加碼發放80～89歲長者重陽敬老禮金至3,000元，90歲以上長者之敬老禮金至6,000元以及百歲人瑞敬老金至1萬2,000元，今年有13萬4,319位有領取到重陽敬老禮金。在遵守財政紀律的規畫下發放，讓敬老金落袋為安，比不負責任的滿天喊價開支票來得實在可靠。」

斗六市長林聖爵也強調，選縣長應該「選賢與能」，應該要選出真正會做事、並已經為全雲林縣長輩謀福利的候選人，而不是只強調出身地區，就以情緒勒索選民，發言獲得在場鄉親鼓掌認同。

▲▼雲林,斗六,張麗善,林聖爵,老人,福利,2022九合一大選,2022雲林縣長。（圖／張麗善競選辦公室提供）

自張麗善上任後，雲林縣長青食堂倍增，從66處成長到160處食堂，服務185個村里，社區有近1萬2,000位以上的長輩每天到食堂用餐。雲林縣政府也補助長輩餐食費用，低收入戶、中低收入戶每人每日補助1餐60元，一般戶老人每人每日補助1餐30元。

張麗善還補充，為解決物價上漲的午餐營運壓力，及偏鄉小學校學生供餐問題，雲林縣積極爭取中央推動偏鄉學校中央廚房計畫，一共爭取到9校新擴建中央廚房，經費達2億7,500萬元。麥寮、土庫、北港等學校中央廚房已相繼開工，中央廚房規劃除能供應該校及鄰近受供餐學校全體師生外，還能再供餐予鄰近長青食堂，達到資源共享理念，社區互助的創新營運模式，做到「中央廚房大帶小，安心供餐不遲到，社區互助永相宜」。

除了飲食上照顧長輩，為了推動終生學習、學習終生，充實雲林長輩心靈與健康，雲林縣的社區照顧關懷據點、樂齡學習中心、長青學苑也如火如荼推動輔導設立，目前已經有163處社區照顧關懷據點。

此外，照顧失智及獨居老人，減輕家屬照顧壓力，也是雲林縣長輩社福的重要一環。尤其，縣府自109年起提供獨居或失智長者穿戴多元智慧定位設備，讓家屬可透過設備追蹤長者所在位置，降低失智長者走失風險，另外也提供獨居老人裝置在宅緊急救援系統，於發生危險時可透過隨身按鈕獲得及時的協助，目前共計發放861個相關防走失定位設備或緊急救援系統設備。張麗善說，「建構失智友善尊嚴的生活環境，讓失智、獨居長者不孤單，子女也能安心工作。」

為了提供社區長輩有舒適的活動空間，雲林縣內各社區活動中心、鄉鎮老人會館的修繕、新建，冷氣、桌椅、體健器材、卡拉伴唱機視聽設備，以及無障礙廁所與環境也得到張麗善縣長大力的補助、甚至加裝電梯方便上樓。雲林縣府也協助爭取設立銀髮健身俱樂部，充實各老人活動中心設施及設備。張麗善表示，自己從長輩的期待如流，透過縣府專業的規劃，雲林縣提升長者生活品質、促進老人身心健康、社區參與，更落實在地老化政策。

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