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「儀態古樸神貌典雅」　六房媽祖正駕神像面容修護慶成

▲六房媽正駕神像面容修護後，儀態依然保有古樸典雅之神貌，慈眉善目的容顏依舊保有慈母關愛、慈悲為懷、和藹慈祥的風韻。（圖／中華民國六房媽會提供）

▲六房媽正駕神像面容修護後，儀態依然保有古樸典雅之神貌，慈眉善目的容顏依舊保有慈母關愛、慈悲為懷、和藹慈祥的風韻。（圖／中華民國六房媽會提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

歷史悠久的六房媽正駕神像歷經三百多年過爐搬遷五股三十四庄，在日積月累的香火煙薰影響下，神像面容出現斑駁與龜裂等損傷。中華民國六房媽會於9月28日展開修復，修護師不負眾望，六房媽正駕神像面容修護加固工程已達竣工目標，今（3）日舉行六房媽正駕神像修容慶成典禮。

中華民國六房媽會擔任國家重要民俗「雲林六房媽過爐」的保存團體，肩負保存與維護六房媽神像及各項公產之責任。自今年2月起展開六房媽正駕神像面容修復之商議、專業諮詢，並向六房媽擲筊稟示同意，請修護師專案報告相關修護工法及作業程序，同時行文文化部及雲林縣政府文觀處等單位報備，並承文觀處補助專家諮詢會議與講座會之經費。

中華民國六房媽會說明，為求修護作業程序符合專業標準，特邀集國內相關文物神像研究學者，於6月18日召開專家諮詢會議，審議確認廠商的施作工法、用料配置及時程安排等，符合適用性、妥善性與周延性。施工期間感謝本會五股理監事的輪流監督，善盡看護六房媽正駕神像之責，更感謝神務組徐文欽組長在充分的溝通協調之下，順利圓滿完成此項艱鉅及歷史性的任務。

修容慶成典禮恭請雲林縣長親自為六房天上聖母戴上奉帽。以乾淨毛巾沾水擰乾後，為六房天上聖母擦拭洗塵，接著恭請聖母安座，行三獻禮。由本會理事長獻蔘茶、縣長獻胭指水粉、值年爐主獻金銀財帛，現場信徒共同參與團拜。

六房媽正駕神像面容修護後，儀態依然保有古樸典雅之神貌，慈眉善目的容顏依舊保有慈母關愛、慈悲為懷、和藹慈祥的風韻，眉宇炯炯有神，散發充滿極具靈力而不失威嚴的氣度。神像的補強加固措施，也奠定六房媽正駕永世流傳之根基，再創神威顯赫、護國佑民之神蹟，庇佑萬民安居樂業，延續雲林六房媽過爐之宗教文化信仰傳承精神。

►聽Podcast #我在案發現場

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