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赤腳嬤中暑坐橋邊求助　雲林暖警獲報火速關切助送醫

▲雲林8旬老婦中暑跌坐橋邊，警員到場立即提供礦泉水補充水分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林8旬老婦中暑跌坐橋邊，警員到場立即提供礦泉水補充水分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮頂寮村頂寮大排水溝的橋上上月30日，有農民發現一名老婦人，打赤腳拄著農具倚靠橋邊窩著，一動也不動，擔心其身體有異狀不敢肆意移動，立即保警請求警方協助，警方到場發現年高8旬的老婦人疑似中暑，情況緊急，立即提供水分與通報119，並聯繫到里長關懷獨居婦人就醫，幸老婦受治療後無大礙。

虎尾警分局說明，虎尾分局客厝派出所警員許瑋展日前擔服值班勤務時，於下午1點45分許接獲熱心民眾報案，表示於巡田時發現頂寮村頂寮大排水溝的橋上有名老婦人一直坐在地上不動，擔心老婦人身體有異狀，因而請求警方協助。

▲雲林8旬老婦中暑跌坐橋邊，警員到場立即提供礦泉水補充水分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林8旬老婦跌坐橋邊，警員發現疑似為中暑，隨即攙扶到車上休息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

員警到場時，見洪姓婦人(82歲)手持農具蜷縮在地、神情痛苦，並向員警表示她感到意識模糊、頭暈且口渴，許員研判老婦人可能是因天氣太熱加上體力不支而路倒，遂立即將老婦人攙扶上警車並遞上瓶裝水供其飲用，隨後將老婦人載返派出所休息，同時通知119救護人員協助就醫，經許員關懷後得知老婦人獨居家中無親屬協助照料，隨即協助聯繫里長至醫院關懷老婦人。

洪姓老婦對員警主動關懷之舉倍感溫馨，並大讚警方熱心為民服務的精神。虎尾警分局長廖志明表示，天氣炎熱時，民眾應注意防曬、補充水分，同時呼籲家中如有年長的長輩，應多加注意其動向及身體狀況，盡量避免讓長輩獨自外出，以免迷途或發生危險。

▲雲林8旬老婦中暑跌坐橋邊，警員到場立即提供礦泉水補充水分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林8旬老婦跌坐橋邊，警員發現疑似為中暑，隨即攙扶到車上休息並提供水份補給。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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