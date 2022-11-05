自評深知城市治理　黃珊珊：換免治馬桶不切實際、深蹲換車票不可行

記者袁茵／台北報導

台北市長選舉候選人電視辯論會5日登場，無黨籍候選人黃珊珊於申論題就先批評，自己因為有21年市議員經驗、近3年副市長歷練，深知市民生活所需，也知道城市治理邏輯，包括公廁全面換裝免治馬桶多麽不切實際，也知道不可能做到預約公車、深蹲換車票。

黃珊珊於申論時表示，剛剛聽完兩位對手的申論，對於台北市政多所指教，但是台北這8年來的進步有目共睹，也都在議員及里長的競選文宣或廣告看板上呈現；兩位的説法顯然都否定456個里長、63位議員，以及250萬台北市民8年來的努力，我很高興終於有機會能和2位主要候選人，參加唯一的電視辯論會。

黃珊珊指出，自己有21年市議員經驗、近3年副市長歷練，深知一般的市民生活所需，熟悉各種市政問題，2位候選人都提出了很多政見，因為自己在台北市已經服務了24年，非常清楚城市治理的邏輯，「我知道在公廁全面換裝免治馬桶，對於市民而言是多麼不切實際；我也知道實際上不可能做到預約公車，或是深蹲換車票，更知道無上限的大撒幣政策，將嚴重破壞財政紀律，債留子孫。」

黃珊珊提及，其實城市治理並不難，只要不貪汙、不浪費，8年不但0舉債，還可以還債570億，並做好城市該有的建設。10月30日舉辦了第一場大型活動，當天下著滂沱大雨，將近上萬人，在雨中整整淋了2個多鐘頭，看到八十多歲的長輩、帶著小孩的夫妻、充滿熱情的年輕朋友，夜市的攤商、成功的企業家，都坐在現場，他們每個人的臉上已經不知道是淚水還是雨水，「他們是為了什麼？我相信絕對不只是為了我而已。」

根據官方提供的流程，三陣營已經完成協調並抽籤順序，共分為4階段，包括申論、交叉詰問、媒體提問，以及最後結論。在申論方面，每一位候選人有8分鐘時間，而第二階段進入重頭戲「交叉詰問」，每一位候選人提問1分鐘，另外兩位候選人回答時間為2分鐘，總共進行2輪；接著，是媒體提問時間，本次由TVBS的錢怡君、三立新聞的呂惠敏代表提問，每位候選人回答時間為3分鐘；最後，則進行結論，每一位候選人有6分鐘時間。

▼2022年台北市長選舉電視辯論會，黃珊珊自評深知城市治理邏輯。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）