不只30萬！普丁宣布：完成動員31.8萬士兵　4.9萬已上戰場

▲ 普丁視察預備役訓練營畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯9月底頒布部份動員令，徵召30萬兵力透入烏克蘭，掀起逃難潮及反戰示威。但總統普丁4日表示，至今完成動員31.8萬人，較30萬目標多出1.8萬人，其中4.9萬士兵已在戰區作戰。

CNN報導，普丁4日宣布，自動員令發布以來已經動員31.8萬人，代表從一般男性中又徵召1.8萬名士兵，並將其歸功於大批志願者挺身而出，主動加入作戰，「我們已經有31.8萬人。為什麼是31.8萬？因為志願兵要來了，志願兵數量並未減少。」

▲ 許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後連忙離境。（圖／路透）

另據《天空新聞》，4日適逢俄國民族統一日（National Unity Day），普丁也發表談話指出，俄國與基輔「新納粹政權」的對抗不可不免，指控西方大國試圖在烏克蘭製造反俄情緒，並稱蘇聯解體後，西方大國開始干涉烏克蘭及俄羅斯，強調「我們將捍衛我們的祖國」。

俄國國防部10月底宣布完成部份動員任務，但普丁談及終止動員令時卻稱「沒想過這件事」。《衛報》分析，普丁拒絕正式結束動員，達成以下2個目的。首先，已動員俄兵將繼續服役至入侵結束，或者被當局決定解除個人動員身分。其次，如果未來決定徵召更多人，不需要新的總統命令，就能付諸行動。

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