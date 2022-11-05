　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只30萬！普丁宣布：完成動員31.8萬士兵　4.9萬已上戰場

▲▼普丁20日視察預備役訓練營時，疑似被拍到手背有靜脈注射的痕跡。（圖／路透）

▲ 普丁視察預備役訓練營畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯9月底頒布部份動員令，徵召30萬兵力透入烏克蘭，掀起逃難潮及反戰示威。但總統普丁4日表示，至今完成動員31.8萬人，較30萬目標多出1.8萬人，其中4.9萬士兵已在戰區作戰。

CNN報導，普丁4日宣布，自動員令發布以來已經動員31.8萬人，代表從一般男性中又徵召1.8萬名士兵，並將其歸功於大批志願者挺身而出，主動加入作戰，「我們已經有31.8萬人。為什麼是31.8萬？因為志願兵要來了，志願兵數量並未減少。」

▲▼許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）

▲ 許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後連忙離境。（圖／路透）

另據《天空新聞》，4日適逢俄國民族統一日（National Unity Day），普丁也發表談話指出，俄國與基輔「新納粹政權」的對抗不可不免，指控西方大國試圖在烏克蘭製造反俄情緒，並稱蘇聯解體後，西方大國開始干涉烏克蘭及俄羅斯，強調「我們將捍衛我們的祖國」。

俄國國防部10月底宣布完成部份動員任務，但普丁談及終止動員令時卻稱「沒想過這件事」。《衛報》分析，普丁拒絕正式結束動員，達成以下2個目的。首先，已動員俄兵將繼續服役至入侵結束，或者被當局決定解除個人動員身分。其次，如果未來決定徵召更多人，不需要新的總統命令，就能付諸行動。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
年收24萬買6千萬豪宅！陳沂質疑鄭家純　診所補刀：可申請低收
女主播上節目改造「變超辣」！　脫掉運動衣換穿大尺度禮服嚇到
快刪除！5款APP會偷錢　超過13萬次下載
女星愛女6個月罹罕病「診斷活不過2歲」！　忍淚：想聽她叫聲媽
獨／「做壞了」鄭家純判賠90萬　元和雅診所：唯獨人心難整
2航班突取消！　華航回應了
還原「中壢囚禁案」現場！女房仲雙手潰爛　替吐血死者CPR
竹聯幫主壽宴席開50桌！時間、地點曝光　通知各堂口參加

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不只30萬！普丁宣布：完成動員31.8萬士兵　4.9萬已上戰場

受困地底190公尺！南韓2礦工「喝即溶咖啡」撐10天奇蹟生還

凱特王妃半裸照事件！川普罵她不穿「活該被偷拍」　王室一家氣炸

推特「廣告銳減」日虧1.28億！馬斯克狠裁50%員工：別無選擇

中國火箭殘骸4度失控墜地球　西班牙關閉空域！趙立堅：做法沒問題

數據：輝瑞雙價疫苗抗BA.4及BA.5效果佳　較原始疫苗高出3至4倍

美媒：川普11／14宣布出馬2024年總統大選　正在安排首波競選行程

「中國幾年內不會侵台」　美國防次長：但須留意兩岸軍機衝突

美日外長於G7雙邊會晤　談及「台海和平穩定」重要性

烏克蘭外委會主席悼台灣志願兵曾聖光　日籍同袍盼來生再做朋友

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

不只30萬！普丁宣布：完成動員31.8萬士兵　4.9萬已上戰場

受困地底190公尺！南韓2礦工「喝即溶咖啡」撐10天奇蹟生還

凱特王妃半裸照事件！川普罵她不穿「活該被偷拍」　王室一家氣炸

推特「廣告銳減」日虧1.28億！馬斯克狠裁50%員工：別無選擇

中國火箭殘骸4度失控墜地球　西班牙關閉空域！趙立堅：做法沒問題

數據：輝瑞雙價疫苗抗BA.4及BA.5效果佳　較原始疫苗高出3至4倍

美媒：川普11／14宣布出馬2024年總統大選　正在安排首波競選行程

「中國幾年內不會侵台」　美國防次長：但須留意兩岸軍機衝突

美日外長於G7雙邊會晤　談及「台海和平穩定」重要性

烏克蘭外委會主席悼台灣志願兵曾聖光　日籍同袍盼來生再做朋友

PLG開幕戰今登場　聯盟公佈更新賽務章程

空難倖存者紀念早逝女兒成立合唱團　癌父義賣回憶錄募款

TOYOTA「配備最豐富小車」增添新車型　採帆布車頂享受上空風情

全家Q3獲利逾5億「年增八成」　單季賺贏今年上半年

年收24萬買6千萬豪宅！陳沂質疑鄭家純　元和雅諷：可申請低收補助

LIFE・經典／SONY 2023年攝影大賽徵件倒數　不限器材最快11月底截件

賓士大台廂型車「變身豪華露營車」！時尚硬派風任選　還能當住家

不只30萬！普丁宣布：完成動員31.8萬士兵　4.9萬已上戰場

受困地底190公尺！南韓2礦工「喝即溶咖啡」撐10天奇蹟生還

蔣萬安繫上領帶備戰辯論！　請「市民頭家」為台北市面試新員工

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

國際熱門新聞

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

25歲台籍志願軍曾聖光戰死！妻崩潰回應

台男戰死烏克蘭　台同袍曝細節

日本志願兵哀悼曾聖光「來世再做朋友」

「變態7人團」下藥　妻淪玩具7年崩潰

刮中300萬！她加碼再買「又中900萬」

台灣25歲志願者　在俄烏戰爭陣亡

台灣志願兵在烏陣亡　家屬證實

結婚18年淪大媽　她離婚後絕地變身成辣妹

13歲男被遊樂園「天女散花」甩飛　肺砸爛急切除

普丁簽署動員重刑犯上戰場

在兒子墳前吐1句話　40年前女童命案兇嫌遭逮

高中遭賊「偷到剩空地」磚頭全敲掉

G7外長聯合聲明：台海必須和平解決

更多熱門

相關新聞

阿美族勇士戰死烏克蘭！姊沉痛PO文

阿美族勇士戰死烏克蘭！姊沉痛PO文

花蓮吉安鄉25歲阿美族青年曾聖光6月赴烏克蘭參軍，9月加入烏陸軍喀爾巴阡山（Carpathian Sich）獨立步槍營，不料近日在烏東盧甘斯克州前線作戰時，被砲彈擊中陣亡。曾聖光的姊姊在臉書上沉痛發文表示，「我都不知道我是冷的發抖，還是害怕的發抖了」。

日本志願兵哀悼曾聖光「來世再做朋友」

日本志願兵哀悼曾聖光「來世再做朋友」

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

普丁簽署動員重刑犯上戰場

普丁簽署動員重刑犯上戰場

俄攻烏450萬人缺電　蕭茲訪中反對用核武

俄攻烏450萬人缺電　蕭茲訪中反對用核武

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

台版「柬埔寨詐騙」首腦落網！　35歲茶董照片曝光

25歲台籍志願軍曾聖光戰死！妻崩潰回應

台男戰死烏克蘭　台同袍曝細節

洪榮宏錄影爆氣　怒斥張文綺

日本志願兵哀悼曾聖光「來世再做朋友」

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面