日籍戰友哀悼曾聖光「來世再做朋友」　PO合照：跟他靈魂一起戰鬥

▲日籍志願兵戰友在推特追憶曾聖光，並貼出2人在烏軍訓練時的照片。（圖／翻攝自推特／@super_dobure）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮縣吉安鄉25歲阿美族青年曾聖光6月赴烏參戰，不料本月2日在盧甘斯克州與俄軍作戰時陣亡，成為首位志願赴烏戰死的台灣人。一同參戰的日本志願兵在推特貼出曾聖光照片，懷念訓練時的點點滴滴，「若有來世，再做朋友」。

日本籍志願兵透過推特帳號ドブレ（@super_dobure）表示，他受訓時就和曾聖光結識，對方很善良、很有趣，總是用通俗易懂的英語向他解釋訓練的細節，直到剛剛接到消息，他才知道曾聖光已經陣亡，「這場戰爭後，我會去他的家鄉看看，這是我對你的一個承諾，我永遠不會忘記你。」

ドブレ在推特陸續貼出曾聖光的照片，懷念過往在烏軍訓練時的點點滴滴，「我將與他的靈魂一起戰鬥，直到戰爭結束」、「如果還有來世，我願意再和他做朋友」。

▲日籍戰友貼出照片，「若有來世，願再做朋友」。（圖／翻攝自推特／@super_dobure）

據悉，台灣約有10人響應號召，志願赴烏抗俄，來自花蓮吉安鄉的曾聖光正是其中一人，而他9月加入的喀爾巴阡山（Carpathian Sich）獨立步槍營，在烏東前線頗負盛名。

一名返台的志願者告訴《ETtoday東森新媒體》，當時曾聖光躲在一個戰壕掩體內，不料一顆砲彈突然落到他身旁，在他身邊炸開，導致曾聖光頭部重創，當場失血過多死亡。

▼日籍戰友承諾，戰爭結束後要拜訪曾聖光的家鄉。（圖／翻攝自推特／@super_dobure，下同）

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