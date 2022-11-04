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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中競辦「每日一問」記者會　蔣萬安競辦轟：已淪類周玉蔻節目

▲▼ 蔣萬安出席教育後援會授證大會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中團隊今（4）日召開「每日一問」記者會，蔣萬安競選辦公室副發言人蔡畹鎣指出，陳陣營又以牽強附會、抹黑造謠方式詆毀蔣萬安，陳辦的每日一問「記者會」，已成「類周玉蔻節目」，甚至主要成員已「周玉蔻化」。

蔡畹鎣細數，陳時中上過周玉蔻節目12次，而在今年9月，吳思瑤、林楚茵都各上周玉蔻節目3次，「是不是周玉蔻節目上多了得到真傳，整場記者會瞎掰胡扯、穿鑿附會的功力，與周玉蔻已經不相上下！」

蔡畹鎣指出，周玉蔻的節目向來以穿鑿附會、毀人名節著稱，受詆毀的對象包括台大、慈濟及許多無辜第三者，又為了吹捧高端疫苗和陳時中，節目中不時出現驚世言論；相較先前陳時中一直高喊選舉要談市政、要正面選舉，「怎麼團隊現在每天的『記者會』，都在仿效周玉蔻抹黑謾罵？」連NCC都對周玉蔻節目開罰了，如今陳時中競選團隊竟自甘墮落，開辦「沒有周玉蔻的周玉蔻節目」，莫非之前是側翼周玉蔻打前鋒，現在換吳思瑤與林楚茵粉墨登場？

蔡畹鎣也說，今年1月總統蔡英文參加「經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館」開幕典禮曾公開表示，「希望透過圖書館提供的資料讓台灣社會更深入了解，也能更公正評價，有助於化解台灣社會分歧」「蔣經國堅定保台的政治立場是台灣人民最大共識，更是大家的共同課題」，但怎麼到了選舉，吳思瑤的發言，卻是極盡挑撥和分化之能事，與總統蔡英文談話精神完全背道而馳？

選舉只剩最後22天，蔡畹鎣說，陳時中口口聲聲喊打選戰應以「政策優先」，卻緃容競辦主要成員吳思瑤、林楚茵每天出來噴口水、瞎掰胡扯，「事實證明陳時中及其團隊，就是選風敗壞的始作俑者！」
 

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