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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彰化「敬老金369」成焦點　藍綠你來我往頻交鋒

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長選情白熱化，話題依舊不離「綠能稅」、全面發放「敬老金369」等，今天藍營議會黨團親上火線說明，目前實施的369政策，是「排富」、可全方位照顧長輩又免債留子孫，指綠營「一騙再騙」，黃秀芳競選總部則反擊，是國民黨選情告急了，開始使出烏賊戰術、「做賊喊抓賊從頭騙到尾」。

▲369敬老禮金是否排富全面發放成為選舉攻防。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲369敬老禮金放成為選舉攻防。（圖／記者唐詠絮翻攝）

藍營黨團書記長劉淑芳表示，魏明谷任內就有發函給財政部，希望讓離岸風電業者繳的一半稅金留給彰化，結果被財政部拒絕了，魏明谷自己最清楚，現在又拿「敬老金369」繼續騙，讓縣民無法接受。請還給縣民一個優質的選舉與寧靜的空間。

議員曹嘉豪表示，魏明谷為什麼不敢說出真相，2018年發放「敬老金369」的8.3億元究竟哪裡來？其實是當時行政院長賴清德用中央的特別預算緊急支付，為的就是挽救魏明谷危急的選情，最後還是被鄉親看清楚，魏明谷落選。特別預算能每一年都有？黃秀芳難道不知道？一騙再騙只是讓鄉親更看清民進黨的真面目。

▲369敬老禮金是否排富全面發放成為選舉攻防。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民進黨彰化縣長候選人黃秀芳。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者會中議員高呼「騙票369，選後都沒有」以及「排富369，幸福999」的口號，並且一一戳破代表民進黨「騙騙騙」的綠色「膨風氣球」。國民黨議會黨團呼籲，「彰化鄉親目睭看乎金，才能讓彰化的未來越來越美麗」。

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳競選總部發言人彭芳萍回應表示，現在彰化縣政府所謂的「排富369」，照顧的只是符合中低收入戶的老人家，而其他九成的一般長者，是無法領取369的重陽敬老禮金，且金額只有1000元，很多長輩都說「感受不到王縣長的尊重與照顧，冷暖自知」。

彭芳萍說，「這世界上最不需要回應的就是國民黨的抹黑」，過去2019年國民黨也曾召開記者會，呼籲不分藍綠向中央爭取立法推動綠能稅，現在蔡英文總統也為黃秀芳的政見背書，如果國民黨的民代也樂見其成，到底誰在反對綠能稅呢？

至於國民黨團批評前魏明谷縣長時代，在2018年由中央編列的特別統籌分配款項來編列369的預算，是因應選舉，之後沒有再發。彭芳萍反問國民黨團議員，這三年的中央特別統籌分配款項每年增加，王惠美不照顧老人家，錢到底花到那裡去了？

▲縣議員曹嘉豪。（圖／翻攝自縣議員曹嘉豪臉書粉專）

▲彰化縣議員曹嘉豪(中)。（圖／翻攝自縣議員曹嘉豪臉書粉專）

對此說法曹嘉豪表示，彰化市南瑤宮每年都會加碼老人福利津貼，眾人皆知，外鄉鎮也稱羨不已，但地方會進步嗎，「花錢當大爺誰不會」，大家總是希望做點有意義的事情，2018年的特別預算如果中央每年度都有比照辦理，我給民進黨一個掌聲，但是沒有嘛，「這不是騙選票」、其次說到綠能稅，明明中央民代能給力的呀，彰化縣立委總四席，民進黨佔了三席，他也要反問黃秀芳委員這幾年「你給力了」嗎。

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