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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

辯論觀戰焦點！蔣萬安、陳時中交鋒「疫苗」仇恨值　黃珊珊避邊緣化

▲▼「羽您有約」第八屆羽球公益賽開幕儀式 蔣萬安、黃珊珊、陳時中 柯文哲出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市三腳督辯論會明日登場，蔣萬安、陳時中、黃珊珊積極備戰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長選舉電視辯論會明（5）日登場，國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊三人近來都減少公開活動，全力備戰。文化大學教授鈕則勳預料蔣萬安將一改「佛系」策略，全力主打陳時中，拉高選民對陳的仇恨值，形塑藍綠對決態勢，但黃珊珊也不會甘於被邊緣化，會以最熟悉的市政議題應戰；另外，陳時中也應找回從前沉著冷靜指揮官的人設，三人除了穩固基本盤，更該把重點放在爭取中間選民認同。

陳時中雖強調辯論會「真正的輸贏，不是給對手難堪，而是尋求平衡與問題解方。」但是競辦從本周一（10月31日）開始，由總幹事吳思瑤及市議員簡舒培、發言人林楚茵等人輪番輸出火力，不僅提出「防疫12問懶人包」，主動澄清萬華破口、3+11、護航高端擋BNT，還說要告誡蔣、黃兩人不要睜眼說瞎話。過去陳時中對防疫問題多以不越權衛福部來迴避，在辯論會前不到一周，陳陣營主動打起防疫議題，是提前為陳時中的防疫軟肋消毒？還是讓陳時中提前預習如何防守？

文化大學教授鈕則勳分析，外界對疫苗等問題吵得沸沸揚揚，想當然蔣萬安絕對也是主打「疫苗採購黑箱題」，陳時中競辦出防疫懶人包，當然是希望能以昭公信、抵銷耳語。

第二，鈕則勳也指出，陳陣營想藉由懶人包形塑陳時中負責任的態度，畢竟外界認為陳時中是留下爛攤子的落跑指揮官，所以陳陣營有在做議題管理、風險管控，想藉此凸顯他有負責任、有把事情做好；陳時中明日雖不排除以幹話式回應，但機會點是拉回指揮官人設，對他才是最有力的宣傳，包括成熟穩定，善於解決危機等形象，甚至讓外界覺得陳時中沒有功勞也有苦勞，在辯論會藍白圍剿下盡量不失分，回歸本位，拿出具體例證才有機會抓住中間選民的心。

至於目前民調暫居領先的蔣萬安，如何在講究言詞犀利攻防的辯論會上，一改溫文、「佛系」形象，為自己再加分？鈕則勳認為，蔣萬安絕對會全力猛攻陳時中，藉此形塑藍綠對決邊緣黃珊珊；鈕則勳指出，「疫苗攻防是重點中的重點」，蔣萬安只要主打疫苗政策缺失，就算陳時中打出十二問，努力找回指揮官人設依舊有盲點，比方薛瑞元夜訪有瓜田李下之嫌、食藥署深夜緊急宣布高端具有保護力，再來，陳時中的回應風格總是輕描淡寫，沒有回應問題核心，若辯論會上還是這樣方式，會讓選民認為身為市長候選人，卻一點負責任的態度都拿不出來，僅會四兩撥千金、油嘴滑舌，「蔣萬安一定是攻擊戰，目標對象就是陳時中，喚醒民眾對陳的仇恨值，且拉高再拉高」。

由於黃珊珊曾任21年台北巿議員，2年10個月的北巿副巿長，對於巿政建設可說如數家珍，鈕則勳預測，辯論過程中如何展現黃珊珊的巿政專業勢必成為重點，黃在此也具有極大的優勢，相信其他兩位候選人也不敢不重視巿政政見說明，畢竟北巿選民仍是高度看重巿政建設，因此藍綠要邊緣黃珊珊仍有一定難度；縱使外界質疑，黃珊珊雖然打出無黨籍參選主旋律，還是難跳脫柯文哲影子，但鈕則勳認為，柯其實是黃珊珊的攻擊手，利弊互見，柯文哲如果不講話，黃珊珊後期又無法拉回政策，相當容易被邊緣化，因此柯只要不要失言、模糊焦點，論述就能幫黃搶攻媒體版面。

明天的辯論會肯定火花四射，鈕則勳建議三位候選人不要違逆自己人設，搞花俏的東西，重點戰略一定要清晰，「蔣萬安就是攻擊陳時中，黃珊珊則是主打政見，防堵敵手對柯文哲施政缺失的批判，陳時中一定要找回指揮官人設」，辯論會攻防不可冷言嘲諷，目標形塑市長適任性，否則酸言酸語只會把格局拉小；鈕則勳也強調，如果明天黃珊珊表現最好，民調可能會有消長變化，但說到要棄保，三足鼎立的態勢仍舊會維持，棄誰保誰還很難講，「或許棄保根本不會發生了」。

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