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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃捷員工控「高層包庇違法拆標」　國民黨要鄭文燦「踹共」

▲▼國民黨召開「鄭文燦團隊跳船潮，機捷公司違法分標」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開「鄭文燦團隊跳船潮，機捷公司違法分標」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨桃園市議員舒翠玲、詹江村，市議員候選人謝克洋以及文傳會副主委練鴻慶，今（4）日召開記者會，表示接獲桃捷員工陳情，有高層包庇主管強迫承辦人違法拆標，圖利特定廠商，要求桃園市長鄭文燦徹底查辦。

舒翠玲說，接獲桃捷員工陳情，有某主管要求將標案分拆成十萬元以下的小額採購，而可以「不需公開、逕行洽購」；當承辦人反應這樣違反採購法，不願配合，該主管即以職權霸凌，並對外說明是同仁不願配合業務。陳情人並提供錄音檔，當承辦人詢問「如果他這次報價真的超過四十萬，還是要用小額嗎，還是開案子簽」，主管明確回應，「當然是小額啊，你開什麼簽？」

針對這樣的違法作為，桃捷企業工會請求法律顧問出具法律意見書，意見書明確認定該主管之指示，已屬於政府採購法第14條所稱「意圖規避而分批辦理採購」，構成刑法「圖利罪」。但當工會因此向高層反應，高層卻表示「僅形式上懲處，不能讓做事的人蒙冤，會再幫該主管加分平衡處分」。

舒翠玲痛批，機捷公司已成為鄭文燦團隊的最大小金庫，包括鄭文燦的辦公室主任陳坤榮，明明在鄭文燦的市長室上班，卻是領桃捷公司「正管理師」的八萬多元月薪，難怪桃捷公司虧損連連。

詹江村感嘆，桃捷基層員工願意跳出來明確指控，一定是已經「忍無可忍」，他要求鄭文燦市府千萬不能「秋後算帳」。詹江村認為，這次桃捷公司的違法拆標，跟蘇巧純的「違法轉包」有些雷同，都是避開公眾的監督而做利益輸送。他並以機場捷運延伸案的A22、A23機電標為例，流標了二十次左右，每一次流標後金額都再增加，明眼人都看得出來，這就是規格綁標。

詹江村痛斥，鄭文燦的酬庸全台灣最嚴重，兩位落選的前議員去擔任桃捷公司副總經理，他們有這樣的專業嗎？鄭文燦市府的經發局長、客家局長、果菜公司董事長都是前議員，文化局長是前立委的夫人，上班時間做哏圖的資科局長是民進黨的前不分區立委，全都是政治任命。他呼籲鄭文燦，如果想在任期的最後不到二個月，「報最後一次恩」，應該要「適可而止」。

謝克洋表示，桃捷公司累積虧損34億，已經把資本額都虧掉了，而要「研議增資」，但當高層都在包庇主管違法採購時，桃捷公司有什麼資格要求增資呢？　而鄭文燦擔任市長八年，負債成長1100億，這1100億到底是用在建設，還是藉由標案圖利他人，也應該要解釋清楚。

練鴻慶說，桃捷員工如此陳情，鄭文燦市府在選前大概不敢秋後算帳，但若鄭運鵬勝選，這位員工的處境可想而初，一定會被霸凌。練鴻慶希望桃園市民，給張善政一個保護基層員工、保護文官的機會，讓張善政可以做所有依法行政者的後盾。

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