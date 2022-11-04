他揪國民黨布條寫錯字　網友笑翻：全部疊起來打

▲陳柏惟曝光國民黨街頭競選廣告寫錯字。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw 陳柏惟）

記者詹宜庭／台北報導

前基進黨立委陳柏惟4日在臉書上貼出一張國民黨街頭大型競選廣告照片，照片上可見他刻意將「國民黨全壘打」6字以紅線框起。仔細一看才發現，原先應寫為「國民黨全壘打」的字樣遭到誤植，變成「國民黨全『疊』打」，讓網友笑翻道「廣告廠商疑似是綠營側翼」、「全部疊起來打」、「全跌倒」。而國民黨得知此事後也立馬將正確的「壘」字貼上看板。

九合一大選將至，不少候選人紛紛於街道上貼出競選廣告看板。然而，陳柏惟今日在臉書上貼出一張國民黨主席朱立倫、新北市長候選人侯友宜、台北市長候選人蔣萬安、基隆市長候選人謝國樑以及桃園市長候選人張善政的看板照片。照片上可見他刻意將「國民黨全壘打」6字以紅線框起，仔細一看才發現，原先應寫為「國民黨全壘打」的字樣遭到誤植，變成「國民黨全『疊』打」。

貼文曝光後立馬吸引千名網友點讚分享，有網友留言笑道「全部疊起來打」、「挖哩咧！全都不識字啊！」、「疊打後面不是接損傷嗎」、「廣告廠商疑似是綠營側翼」、「全跌倒」。

不過，競選看板誤植並非頭一次，國民黨台北市長參選人蔣萬安先前曾在忠孝新生站3號出口外凱統大飯店掛上「你+台北 就是無限」競選標語，卻被網友抓包，上頭標語打成「你+台北就無是限」，團隊得知後緊急拆除。

▲▼陳柏惟指出，國民黨街頭競選廣告寫錯字，網友全笑翻。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw 陳柏惟）

