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每票1000元賄選！新埔鎮代候選人涉嫌重大　與兄同遭聲押

▲樁腳為里長候選人千元買票被羈押禁見。（示意圖／ETtoday資料照）

▲新竹縣新埔彭姓鎮代候選人，與其胞弟涉嫌賄選遭檢方調查。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署檢察官昨(3)日指揮查賄團隊偵辦新埔彭姓鎮代候選人現金買票一案，經拘提、傳喚、搜索、訊問後，檢察官認定彭姓候選人及胞弟2人涉犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪嫌重大，向法官聲請羈押禁見，另到案之陳姓樁腳則以3萬元交保。

檢察官楊仲萍指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣政府警察局新埔分局、新湖分局、移民署新竹縣專勤隊，共同組成新竹查賄隊，偵辦新埔鎮鎮民代表彭姓候選人現金買票案。

檢方調查，彭姓候選人於今年8、9月間，由自己或陳姓樁腳、胞弟等人，分別向選舉區內之投票權人，以每票1000元為對價進行現金買票。

查賄團隊昨日持法院搜索票，兵分3路進行搜索，並同步拘提、傳喚買票、賣票者共20人，並動員5名檢察官漏夜協力訊問，彭姓兄弟2人經訊後向法院聲請羈押禁見，陳姓樁腳交保3萬元，其餘到案者請回。

查賄隊偵辦2020大選賄選案以來，已拘提、傳喚、通知人數達200餘人、聲請羈押禁見6人，全數獲法院裁准，扣押及主動繳回的款項近170萬元，新竹地檢署也呼籲，距投票日僅剩22天，將持續不懈強力偵辦賄選與介選犯罪行為，若民眾見聞賄選情事，應選擇「做對的事」勇敢檢舉，一起為營造公平、公正、公開的選舉環境而共同打拼。

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