宜蘭黃金交叉？江聰淵34.9％領先林姿妙　他估最後關頭分勝負

▲宜蘭縣長候選人江聰淵。（圖／記者游芳男翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

中華亞太菁英交流協會4日公布宜蘭縣長最新民調，民進黨候選人江聰淵拿下34.9％支持度、領先國民黨林姿妙的30.7％、民眾黨陳琬惠則有7.7％的支持率，雖然選情拉鋸，但在縣市長適任度部分，僅僅有28.8％認為合適，即便是國民黨支持者也只有73.1％認為林適任，出現適任度比支持度低的奇特情形。

年底選戰進入倒數22天的熱戰期，中華亞太菁英交流協會本周針對宜蘭縣的年底縣市長選舉進行民意調查。民調顯示，民進黨籍候選人江聰淵在全體民眾支持率小幅領先林姿妙，但若是「一定會投票」的選民支持度，林姿妙則有39.6％、高於江聰淵的38.4％，協會分析，這反映林姿妙的選票黏著度仍高於挑戰者江聰淵，也反映出宜蘭選情的膠著混沌。

民調數據也顯示，林姿妙因日前涉貪起訴，認為她適合擔任縣長的民眾僅不到3成，協會分析，此一「適任度」比「支持度」還低的特殊數據，將是林姿妙選情的警訊。直言之，宜蘭選情膠著混沌，兩人恐要到最後關頭方能分出勝負。

在「看好度」部分，林姿妙則以42.2％領先江聰淵的28.1％，但卻有38.3％民眾認為林姿妙不適合當縣長，僅有28.8％認為合適，若再以政黨認同交叉分析，會發現即使是國民黨支持者，對於林姿妙的支持度雖有高達83.1％、但適任度卻跌到只有73.1％。

協會秘書長王智盛分析，由於本次民調執行時間適逢前一日（10月31日）林姿妙和其女兒涉貪案的首次開庭，再次引起輿論及宜蘭民眾的關注，或許宜蘭民眾對貪腐、廉能的觀感都會反映在此次的民調之上。

王智盛表示，因為自陳定南縣長以來，宜蘭以「廉能」聞名全國，林姿妙和她的女兒都因涉貪被起訴，此除了縣長個人涉貪，恐還有家人干政之嫌。因此儘管林姿妙目前有著「一定投票」支持者的微幅領先，但整體支持率和認為「適任」的觀感都已有所轉向。隨著選戰進入倒數階段，林姿妙和江聰淵的選情可能還會有所變化。

此次民調訪問係於2022年11月1日至11月2日進行訪問。此次成功訪問1,009位20歲以上有投票權的宜蘭縣民眾，以宜蘭縣住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.09%。本次調查抽樣方法係採分層比例隨機抽樣法。以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。

同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後一碼隨機的方式抽取電話樣本，並依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2022年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。