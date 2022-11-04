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議員候選人遇「25秒下體片」性騷！麥當勞女孩不忍了　報警告噁男

▲▼基隆市議員候選人李依芩遭生殖器影片性騷，不忍了決定報警提告。（圖／翻攝李依芩臉書）

▲李依芩遭生殖器影片性騷，不忍了決定報警提告。（圖／翻攝李依芩臉書）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

民眾黨基隆市議員候選人李依芩(24歲)被提名參選後，因經歷有「麥當勞服務生」，而被網友封為「麥當勞女孩」；日前李依芩在臉書粉專PO文，表示一打開臉書私訊，長達25秒的男性生殖器影片映入眼簾，「從年初至今，不斷收到騷擾訊息，這一次我不忍了！」決定前往派出所報案提告。

李依芩表示，過去就不斷收到騷擾訊息，無論是言語、或是多媒體訊息連綿不斷，縱使封鎖過無數帳號，但仍會有新的騷擾訊息湧入；日前李依芩打開私訊時，突然一段長達25秒的男性生殖器影片映入眼簾，氣得她決定報警。

李依芩表示，有人建議默不作聲、封鎖對方就好，「我認為這並非是一個妥善的作法，近年來無論是職場性騷擾亦或是網路性騷擾事件頻傳，卻僅有少數女性願意為自己發聲，我知道重複回想的過程很痛苦，我曾在國小的時候也有經歷過這一切，但自己一定要為自己勇敢發聲。」

李依芩認為，女性從職業到穿著打扮，都經查遭受歧視，甚至衍生出性騷擾問題，「我青年參政，經歷是科技公司秘書，有人說我肯定是被潛規則⋯我穿著寬鬆，有人說肯定是剛做完拍的事後照⋯我穿著合身，有人說我很輕浮肯定是誰都可以⋯這些言語都帶有對女性的歧視以及言語騷擾，我背後的努力在瞬間被抹滅，我外表的光鮮亮麗成為某些人拿來茶餘飯後、性騷擾的標靶，如果我們不勇敢為自己發聲，那只是在默許、在縱容，讓對方覺得妳是可以得寸進尺的人進而變本加厲！」

「今天我勇敢的站出來，遏止這種行為的發生，我知道我不是第一個也不是最後一個，如果未來我有幸當選，希望能減少性騷擾事件，以自身經歷幫助更多女性。」

▼基隆市議員候選人李依芩。（圖／翻攝台灣民眾黨、台灣民眾黨李依芩臉書）

▲▼民眾黨素人「麥當勞店員」資歷遭歧視　網戰「進步價值」酸：平民不能選嗎。（圖／翻攝台灣民眾黨、台灣民眾黨李依芩臉書）

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