黃暐瀚揭高虹安「致命傷」　恐讓藍營選票回流

▲高虹安。（資料照／記者蘇晏男攝）



實習記者李密／台北報導

近日民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆料疑似任用李姓男友擔任立法院公費助理，引發爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，高虹安的致命傷不在「論文」、「資策會」或「男友當助理」，而是意外「羞辱」了國民黨新竹市長候選人林耕仁，若藍營選票回流，「選舉就結束了。」





▲黃暐瀚。（資料照／翻攝自臉書／黃暐瀚）



黃暐瀚指出，一個人口才40多萬的新竹市選舉，可以打到全國關注，高虹安這一局「不只空前，可能絕後。」從幼稚園打到出社會，高虹安面對藍綠夾擊、萬箭穿心，真正的致命傷，不是辛辛那提大學論文案，不是資策會指控兼職處長，甚至不是找男朋友當助理，而是因為她意外「羞辱」了林耕仁。



黃暐瀚說，先前高虹安公開批林耕仁「民調顯示當選機率極低」，這句話雖然是「民調事實」，但不能從高虹安口中說出。高虹安之所以可以在新竹民調領先，除了個人魅力與空軍支持，也因為部分藍營支持者把打敗民進黨的希望，寄望在高虹安身上，這件事才是關鍵。



黃暐瀚以最新蓋洛普民調為例，國民黨支持者中有33.7%願意支持高虹安，高虹安靠「藍白選民合流」才能一舉擊敗沈慧虹。現在出口嘲諷林耕仁沒有當選機會，明（5日）前高雄市長韓國瑜又要到新竹幫林耕仁站台，兩件事都會讓藍營選票「回流」，若藍營選票回流，「選舉就結束了。」黃暐瀚分析，關鍵不在「論文」、「資策會」或「男友當助理」，讓藍營選票回流才是高虹安的「致命傷」。