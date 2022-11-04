北市三腳督戰況激烈！　他預估「這人」得票率衝破4成順利當選

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝、黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選將至，台北市「三腳督」戰況激烈，根據《TVBS民調中心》1日發布最新調查顯示，國民黨蔣萬安以37％居冠，民進黨陳時中以27%排名第二，領先無黨籍黃珊珊的21%。沈富雄昨日表示，無論黃珊珊或陳時中誰排第二、第三，只要第三名是在10％以下，第二名就有機會和蔣萬安對幹，「但這是不可能的」。他更預估，蔣萬安得票率有望衝破40%，成為下任台北市長。

沈富雄3日在節目《POP撞新聞》上表示，台北市選戰應像傳統三腳督一樣平淡無奇，但過程卻經過許多藍綠大咖與專家學者的誤判及故意操作。他們原先都認為，「黃珊珊只要撐在20％以上，蔣萬安就危險了」，然而黃珊珊卻選得比大家的預期好，陳時中也比大家預期的差。

沈富雄分析，近期因為選舉將至，黃珊珊有點撐不住，她身上的綠營票源逐漸回歸到陳時中身上，而撐不住的原因是民眾黨真的太小了，這一點連台北市長柯文哲都承認沒有組織票，「最後三個人要拚的時候，沒有組織票的人是比較脆弱的。」

《TVBS民調中心》發布的民調中，約有15%未表態，沈富雄分析，剩下的85%會由三人瓜分，若蔣萬安支持率有31%，那他的得票率就是31除以0.85，沒有過半。就算未表態的有20％或30%，黃珊珊和陳時中也很難贏過蔣萬安，頂多就是第二及第三名之間會出現變動。

沈富雄強調，無論黃珊珊或陳時中誰排第二、第三，只要第三名是在10％以下，第二名就有機會和蔣萬安對幹，「但這是不可能的」。他更預估，蔣萬安得票率將在40％到45%之間，將會成為下屆台北市長。