9年列裝創全球紀錄　運-20堅韌機翼秘密來自毫米彈珠

▲運-20。（圖／翻攝自大陸軍網）

軍武中心／綜合報導

邁向戰略空軍，大陸罕見公開運-20大型運輸機生產車間，同時更披露打造該機機翼的關鍵竟是直徑不到幾毫米的彈丸，讓機翼部件達到韌性強、疲勞壽命長的效益。運-20是解放軍戰略投送的超級生力軍，2007年6月被證實立項後，完成5年首飛、9年列裝的歷程，創造全球同類飛機研製交付新紀錄。

據《央視》報導，讓運-20超臨界機翼壁板強度和韌性更加堅韌的關鍵，就是直徑不到幾毫米的彈丸。通過特殊的裝置，這些彈丸會形成高速運動的彈丸流，衝擊材料的表面，從而形成外形複雜、韌性強、疲勞壽命長的機翼部件。

中國航空工業西飛精益加工中心副主管師楊輝進一步指出，飛機機翼是一種典型的薄壁結構，經過噴丸加工之後，其疲勞壽命會增加數十倍以上，同時它的疲勞強度以及抗腐蝕性也會大幅度增加。

▼打造運-20機翼韌性強、疲勞壽命長的關鍵是直徑不到幾毫米的彈丸。（圖／翻攝自央視）

運-20是由中國航空工業集團有限公司旗下西安飛機工業集團所研發的重型遠程戰略軍用運輸機，據了解，西飛負責包含總裝在內的大部分製造事務，同時沈飛、成飛、陝飛、哈飛及上飛也有參與部件。該機目前最大起飛重量200噸，最大載重55噸，最大航程約7800公里，未來若能順利搭配渦扇-20發動機，最大起飛重量可望達到220噸，最大載重量達到66噸。

作為解放軍邁向戰略空軍的關鍵力量，運-20自今年就持續不斷向全球展示運輸能力，除了前往阿富汗、巴基斯坦進行國際間的人道支援外，最備受矚目無疑是在4月9日至11日，派遣三批各6架次往返塞爾維亞交付紅旗防空導彈系統，創下該機赴海外執行任務的數量記錄。

此外，運-20也在今年9月首度遠赴歐洲，參與奧地利所舉行的「空中力量-2022」航空展，當地媒體以來自中國的「罕見參與者」報導這架在歐洲屬於「極其罕見」的機型。

▲運油-20首度於2022長春航空展公開展示。（圖／翻攝自環球網）

當然運-20也會參與即將在8日開幕的第14屆中國國際航空航天博覽會，大陸官方已證實，「20」系列國產戰機將全面亮相，其中就包含空軍新一代空中加油裝備運油-20。該機據傳已在2021年生產至少5架，同年11月28日則首度出現在台灣航空識別區。中國空軍發言人申進科則在今年8月宣布，運油-20已參與戰備訓練，作為中國新一代空中加油裝備，可有效增強航空兵遠程機動能力，並可擔負與運-20飛機相同的空中投送任務。