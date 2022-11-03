美首度同意！　愛國者三型飛彈可在台灣試射

記者黃翊婷／綜合報導

台灣與美國已經簽署為期4年半、價格達到新台幣25.2億元的愛國者三型飛彈性能維持及性能鑑測合約。空軍參謀長黃志偉中將2日在立法院外交及國防委員會上提到，只要做好保防措施，愛國者三型飛彈就可以在國內試射，這是台美雙方軍事合作的重大突破。

▲愛國者三型飛彈。（資料照／記者李毓康攝）

美國聯邦眾議院議長裴洛西今年8月2日至3日訪台，行程結束後，中共解放軍便從8月4日起在台灣周邊海域展開軍演，射擊11枚東風系列彈道飛彈，甚至透過機艦侵擾台灣周邊海域，多次逾越台海中線。

而在解放軍結束對台軍事演習後，國防部公告，台灣與美國已經簽署為期4年半、價格達到新台幣25.2億元的愛國者三型飛彈性能維持及性能鑑測合約，將可有效維持台灣空防、對敵方彈道飛彈的攔截戰力。

立法院外交及國防委員會2日進行審查明年度的國防預算，有立委關心愛國者三型飛彈是否可以在台灣試射，或是必須前往美國夏威夷才能進行試射。對此，空軍參謀長黃志偉中將表示，只要做好保防措施，愛國者三型飛彈就可以在國內試射。

由於以往美國都不讓台灣在國內試射愛國者三型飛彈，若真能成功在國內試射，將會是台美雙方軍事合作的重大突破。至於增購愛國者三型飛彈一事，黃志偉提到，目前簽約已進行到第三步驟，正在接受美國行政程序審查，一旦有進展，會立即向國會報告。

愛國者導引增強飛彈區分為GEM-T與GEM-C兩款，GEM-T提高飛彈射程、射高和導引精度，具有攔截敵方射程達600公里的彈道飛彈，GEM-C型飛彈則是攔截對台進行低空攻擊、雷達截面積較小的巡弋飛彈。

愛國者三型飛彈具有攔截敵方彈道飛彈能力，愛三增程型MSE飛彈性能較愛三飛彈更為先進、射程更遠，並且增加飛彈命中擊毀目標的能量，成為填補戰區高空防禦飛彈與愛三飛彈系統之間的空域。