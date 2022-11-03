國共「島嶼爭奪戰」最慘烈一仗　「登步島戰役」打出罕見軍威





▲▼「中華登步戰友協會」前往忠烈祠祭拜登步島戰役殉職官兵。

軍武中心／綜合報導

發生於1949年11月3日～6日的「登步島戰役」是繼金門古寧頭大捷後，國共戰役中的一次重要勝利，從此扭轉戡亂戰局，也使風雨飄搖中的中華民國得以轉危為安，也是國共內戰中短兵相接的最後一戰，此後奠定兩岸隔海對峙的格局直到今日。新竹湖口「陸軍584旅」的前身，就是當年參戰的登步部隊。

登步島為扼控舟山群島航運要衝及其南側屏障，形勢至為險要。金門古寧頭大捷1周之後的1949年11月3日傍晚，華東野戰軍第21軍61師以4個團兵力，在軍、師砲兵火力支援下，突擊登步島，與國軍守軍87軍221師（欠4個營）激戰。

共軍突破守軍海岸陣地，入夜後不斷增援，島上三個重要制高點大山、流水岩、砲台山也相繼告急，由於戰況不利，部隊開始撤退至最北的雞冠礁一帶，此時，87軍221師師長吳淵明下令把島上船筏開走，代表將與部屬同生共死。舟山防衛司令部司令石覺，下令以總預備隊67軍主力增援並規復登步島，命令75師224團為先遣部隊，67軍67師（轄200團、201團、山砲營）約6000餘人於沈家門裝載。

4日晨，221師在陸家岱、張網港、雞冠礁發起反攻，試圖擴大灘頭陣地，而國軍海、空軍也適時以岸轟及炸射支援守軍作戰，最先登陸的75師224團，則是先攻擊砲台山；17時，67師200團、201團向大山、流水岩發起攻擊；經徹夜激戰，擊斃共軍183團團長陶老虎及副團長、2、3營營長等700餘人，，200團團長顏珍珠、224團團長蕭宏毅均負傷；共軍61師181團再增援奪取砲台山，戰況膠著。

5日9時30分，67師201團超越200團，沿大山左側向流水岩攻擊，戰況慘烈，雙方反覆肉搏衝殺11次之多，激戰至15時，201團攻克流水岩，2營營長藍文光及連長史一之、盧顯光壯烈殉國；5日黃昏，67師199團抵達歸建，20時共軍續集結殘餘兵力向流水岩反撲，師以199團超越201團向野豬塘山攻擊，摧毀對方縱深陣地，

激戰至6日0430，國軍攻抵登步島南岸，除少數共軍乘船逃離外，全數就殲，俘敵數百人，08時清掃戰場，登步島戰役大獲全勝，全師官兵傷亡2873人。

參戰之陸、海空軍指揮官及朱致一、劉廉一兩位軍長皆獲蔣總統親筆嘉獎函，67師獲授為「登步部隊」、75師224團「砲台山部隊」、67師200團「大山部隊」、201團「流水岩部隊」的榮譽稱號。

蔣中正總統曾在多次講話中，將「登步大捷」與「古寧頭大捷」相提並論，直指如果登步島敗戰，舟山難保，4個軍及3個獨立師近20萬部隊，也很難撤回台灣；台海局勢因金門古寧頭及舟山登步島二戰皆捷而告穩定。

登步部隊於1948年12月成立於南京薩家灣，隸屬第10軍（軍長劉廉一）番號219師（師長何世統）；部隊成立時值國共內戰，一路轉戰贛、粵，邊戰邊訓；1949年大陸情勢逆轉，登步部隊奉命馳援舟山群島駐守定海，9月改編為67軍67師，1952年與56師併編為84師，1976年改編為284師駐守金門，1999年改編為裝甲584旅，2007年調駐新竹湖口。