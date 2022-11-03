走訪茄萣阿蓮湖內　柯志恩獲在地鄉親大力支持

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩展現高人氣。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）



政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（3）日偕同市議員李亞築、市議員候選人鄭東元前往茄萣白沙崙萬福宮及崎漏正順廟參香，現場不少民眾、里長的支持與肯定，展現柯志恩在當地的高人氣。

柯志恩今日來到茄萣白沙崙萬福宮在萬福宮史長明主委陪同之下入廟參拜，柯志恩手持清香祈求庇佑風調雨順、國泰民安。萬福宮史長明主委更送上好彩頭預祝柯志恩旗開得勝。

隨後柯志恩前往崎漏正順廟由蘇副主任委員及在地崎漏里邱美麗里長陪同之下入廟參拜，柯志恩虔誠參拜祈願此次選戰一切順利，團隊出入平安。正順廟蘇副主任委員也為柯志恩披掛紅彩帶，祝福柯志恩選戰順利圓滿，心想事成、高票當選。

柯志恩馬不停蹄趕赴阿蓮區參加清蓮里陳伯溫里長競選連任服務處成立大會，現場群眾對於柯志恩的到訪感到驚喜，也鼓掌表示歡迎，現場凍蒜聲不絕於耳。

柯志恩表示，來到清蓮里為最認真的陳伯溫里長加油打氣，第二屆參選最艱困，也需要更多鄉親來支持。柯志恩也誇讚陳里長是24小時的服務，電話雖傳隨到服務認真，希望大家這次選戰可以讓陳里長順利連任，也希望大家可以給柯志恩機會來為高雄市民服務。